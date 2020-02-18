Конная полиция Киева: 10 фактов о самом необычном патруле

Патрульные рассказали, как зовут лошадей, как они тренируются и где их можно встретить

Конный патруль, который работает в Киеве, недавно отмечал юбилей создания. Кавалерийское подразделение было создано в начале 2000 года. В Патрульной полиции рассказали интересные факты о самом необычном своем подразделении, которое неизменно привлекает внимание на улицах города.

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В подразделении несут службу 56 сотрудников – 53 патрульных и 3 гражданских. Гражданские должности занимают фельдшер, кузнец и конюх.

В кавалерийской роте – 20 коней, все мужского пола.

Основная задача подразделения – патрулирование парковых и лесопарковых зон, а также обеспечение безопасности и общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.

Чаще всего конный патруль можно встретить в парках Рыльского и Муромец, а также в Гидропарке и на Трухановом острове. Кроме этого, во время массовых мероприятий, в частности футбольных матчей, кавалерия патрулирует улицы возле Олимпийского стадиона.

На улицах столицы кавалерию можно встретить не всегда. Подразделение дежурит только в теплые месяцы года. Как правило, сезон начинается в конце апреля, а заканчивается в начале ноября.

Продолжительность одного патрулирования не превышает шести часов в теплый день и три – в холодный, после чего лошадей ведут на отдых.

В отличие от патрулирования, лошадей тренируют в течение всего года.

Одна тренировка может длиться до трех часов, после чего лошадям нужен отдых.

Клички лошадей – Бобстер, Бук, Бобер, Банкир, Виноград, Грек, Днепр, Экипаж, Излет, Имбирь, Колетт, Кагор, Конрад, Майкоп, Монблан, Мариб, Рим, Тартак, Хрущ и Фристайл.

Лошади очень любят, когда их посещают дети, а еще больше им нравится, когда они кормят их морковью и яблоками.

Кавалерия не только охраняет безопасность и общественный порядок во время массовых мероприятий, но и достаточно часто принимает в них участие. Например, во время проведения "Города профессий" деткам не только позволяют посидеть верхом, но и прокатиться на настоящем патрульном коне!

Напомним, в Запорожье полицейские из батальйона специального назначения теперь будут передвигаться на лошадях. Животные прошли особую подготовку.

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