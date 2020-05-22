Контрактовая площадь – больше не пешеходная: новые подробности скандального решения суда

В Киевской мэрии отреагировали на новость по поводу решения Окружного административный суд Киева, который отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации (КГГА) от 2017 года, которым на улице Сагайдачного и Контрактовой площади был запрещен проезд транспорта и вводилась пешеходная зона.

Как сообщалось ранее, в суд обратились несколько человек с иском к КГГА о признании противоправным и отмене распоряжения по запрету проезда на улице Сагайдачного и Контрактовой площади.

В Киевской горгосадминистрации поясняют, что юристы будут изучать, кто именно подал такой иск и по какой причине. Там отмечают, что решение о пешеходных Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного, сделали это место в исторической части города более комфортным.

"Как только мы получим решение суда, наши юристы его изучат и будет принята официальная позиция в этом вопросе. Нам нужно изучить, чьи права мы нарушили, и кому создали неудобства. Позиция города неизменна: Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного должны развиваться в запланированном режиме. На этот счет у нас нет сомнения. Два с половиной года действия этого распоряжения продемонстрировали, что это удобно и комфортно. Большинство киевлян были довольны таким решением. Другой вопрос, что эти улицы уже требуют ремонта и реконструкции. Мы это знаем и будем решать эти проблемы", – прокомментировали сайту "Сегодня" в КГГА.

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Отметим, в 2017 году новости "Сегодня" писали и о мнении киевлян по поводу запрета на проезд транспорта на улице Сагайдачного. Также смотрите в сюжете, как Подол закрывали для транспорта в 2017 году.

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