Крещение в Киеве: где можно будет купаться и какую обещают погоду

В местах купания будут цистерны с питьевой водой и медработники

Купание в проруби на Крещение. Фото: depositphotos.com

В Киеве в воскресенье, 19 января, традиционно будет отмечаться один из величайших религиозных праздников – Крещение Господне. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в этот день состоятся освящение воды и купание в водах Днепра.

Так, торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской православной церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной церкви Украины в 14:00.

Во время мероприятия будет осуществлен чин освящения воды по установленным канонам.

Реклама

В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников, также будет действовать праздничная торговля.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в столице 19 января будет солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

В тренде Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве: самые яркие видео

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама