Крещение в Киеве: где можно будет купаться и какую обещают погоду

В Киеве в воскресенье, 19 января, традиционно будет отмечаться один из величайших религиозных праздников – Крещение Господне. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в этот день состоятся освящение воды и купание в водах Днепра.
Так, торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской православной церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной церкви Украины в 14:00.
Во время мероприятия будет осуществлен чин освящения воды по установленным канонам.
В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников, также будет действовать праздничная торговля.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в столице 19 января будет солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.
Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.
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