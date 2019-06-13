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Куда пойти в Киеве: самые яркие летние фестивали и выставки под открытым небом

13 июня, 10:43

Мероприятия стартуют уже через несколько дней

Фото: «Киевзеленстрой»
Фото: «Киевзеленстрой».

Лето — пора активного отдыха на свежем воздухе. Для киевлян и гостей города готовят немало фестивалей, концертов и выставок под открытым небом. Рассказываем о самых интересных летних мероприятиях, некоторые стартуют уже через несколько дней.

Как побывать в Греции, не выезжая из Киева? Легко! Уже в пятницу, 14 июня, на Певческом поле стартует новая грандиозная выставка цветов "Цветочная Эллада". Не сложно догадаться, что в этот раз все композиции будут выполнены в греческом стиле. Посетители смогут полюбоваться яркой экспозицией, вспомнить древние мифы и могущественных богов. Например, композиция КП УЗН Святошинского района посвящена богине Афине.

"Это одна из самых почитаемых богинь, покровительница военного искусства, мудрости и ремесел. Благодаря нашим мастерам цветы превратятся в элементы, рассказывающие ее историю", — говорят здесь.

А еще можно будет сделать фото на новой смотровой площадке, поучаствовать в мастер-классах и посетить ярмарку хендмейда. Стоимость входа для взрослых — 75 грн, для детей — 25, льготным категориям — бесплатно. Выставка продлится до 28 июля.

Кстати, через несколько недель, 6 и 7 июля, на Певческом поле отдадут дань и украинским традициям: на Ивана Купалы будут плести венки и прыгать через костер.

В воскресенье, 16 июня, парк Шевченко превратится в территорию смеха и улыбок. Здесь состоится фестиваль Kyiv Open Smile, на котором выступят звезды юмора и спорта. На фесте можно будет встретить самых сильных мужчин планеты — украинских стронгменов, выступят участники Студенческой Лиги смеха, устроят интеллектуально-юмористические соревнования и многое другое. Вход свободный. Напомним, как сообщали "Сегодня", 14 июня в 19:00 в парке Шевченко состоится необычный концерт классической музыки "Классик пикник. Синема", во время которого прозвучат известные шедевры мировой классики, которые стали саундтреками к кинофильмам.

Любите народные гулянья — отправляйтесь в Нацмузей народной архитектуры и быта в Пирогово. В течение трех дней, с 15 по 17 июня, здесь будут отмечать Троицу. На территории музея воссоздадут традиционные обряды наших предков, будут выступать фольклорные коллективы, проведут мастер-классы и обещают народные танцы и игры. Этнофест устроят для посетителей в Пирогово и в начале июля. Вход: 15—50 грн. 

Отметят с размахом в Киеве и День молодежи: 23 июня на Крещатике состоится масштабный фестиваль. Организаторы обещают много квестов и зажигательные танцы. Центральную улицу в праздник разделят на тематические зоны. В спортивной пройдут всеукраинские соревнования "Битва городов", мастер-классы по армлифтингу, капоэйре, йоге. В детской зоне будут работать аниматоры, пройдет конкурс рисунка на асфальте, научат создавать оригами и разрисовывать имбирное печенье. А в художественной состоятся фотосушки и театральные выступления. Обустроят и зону здоровья.

"Здесь можно будет пройти тест на ВИЧ, получить консультацию по здоровому питанию, посоветоваться с дерматологом, определить свою массу тела и другое", — рассказывают организаторы.

Если любите прогулки на берегу Днепра, не забывайте заглядывать в Киевский речвокзал. 15 июня здесь откроется новая выставка, где представят работы современных украинских художников. Работать она будет и в июле, а посетить ее можно бесплатно.

А вот романтикам советуем посетить "X-Park" в парке "Муромец": каждый четверг по вечерам здесь проводят "Гитарные вечеринки" с посиделками и песнями у костра. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что в первый день лета в Киеве состоялся грандиозный концерт MONATIK Love It Ритм. Шоу, к которому артист готовился несколько месяцев, собрало тысячи поклонников, с нетерпением ожидавших презентации нового альбома, а также возможности услышать уже полюбившиеся хиты MONATIK. В нашей подборке смотрите, как прошел концерт Монатика 1 июня на НСК "Олимпийский".

А в конце мая в столице состоялся концерт "Океана Эльзы".

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Тег Киев, фестиваль, выставка, куда пойти

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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