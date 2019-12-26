Легенда Киева: Ежик вернулся в сквер на Рейтарской

Ежик успел побывать на Контрактовой площади и посмотреть на местное колесо обозрения

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Скульптура "Ежика в тумане" сегодня, 26 декабря, вернулась на прежнее место, в скверик на улице Рейтарской после трех недель отсутствия. Напомним, в сквере проходит реконструкция и его превращают в эко-парк в центре города.

"Ежик не был в сквере три недели и очень за всеми соскучился. На нем заменена полностью вся керамика: глаза, носик, узелок. Отреставрированы трещины, заменены и отреставрированы все лапки. Ежик, как новенький", – рассказал сайту "Сегодня" Константин Скритуцкий, автор популярного памятника.

Отметим, за это время Ежик успел побывать на Контрактовой площади и посмотреть на местное колесо обозрения.

Фото: Скульптор Скритуцкий

"Был в отпуске и немного погулял по городу", – пояснил скульптор.

Открытие обновленного сквера на Рейтарской состоится сегодня в 16:00. Здесь появится необычное дерево-хамелеон, которое будет светиться разными цветами.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Напомним, легендарный ежик уже покидал свой сквер в 2015 году, на машине газеты "Сегодня". Тогда он временно переехал в парк Шевченко, чтобы погостить у памятника Тарасу Григорьевичу. А перед Новым годом вернулся в свой сквер на Рейтарской.

Ну а пока Ежик чистит иголки, посмотрите, как наряжали в вышиванки маленьких основателей Киева:

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