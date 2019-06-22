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Марш равенства в Киеве: в центре установят металлоискатели, а в метро будут дежурить кинологи

22 июня, 13:27

В полиции рассказали, на что будут обращать особое внимание при охране общественного порядка на марше

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве к охране общественного порядка на "Марше равенства" в воскресенье, 23 июня, привлекут полицейских, военнослужащих Нацгвардии и работников ГСЧС. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Накануне с вечера будет осуществлено перекрытие нескольких центральных улиц заградительными турникетами. В день проведения парада будут установлены фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что не должны допустить никаких провокаций, которые будут "решительно пресечены, а действиям правонарушителей – дана правовая оценка.

"Для выявления и обезвреживания взрывных устройств и веществ в день "Марша равенства" будут работать также усиленные группы взрывотехников, которые будут отрабатывать территорию и прилегающие улицы в пределах маршрута движения участников шествия. На станциях метро "Театральная", "Золотые Ворота" и "Университет" привлекут кинологов со служебными собаками со специальными навыками поиска взрывчатых веществ", - отмечается в сообщении.

Также особое внимание будут обращать на попытки пронести на мероприятие предметы или вещества, которые могут испачкать людей – йод, зеленка и тому подобное. На марше также нельзя использовать запрещенную символику.

"Вместе с тем, в полицию поступило несколько сообщений от организаций и граждан, которые против проведения вышеуказанного мероприятия и планируют проведение соответствующих акций в центре столицы. С целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций между участниками акции и ее противниками, будут работать сотрудники групп коммуникации со всей Украины", - резюмировали в полиции.

Ранее мы писали, какие улицы перекроют в центре Киева в связи с проведением "Марша равенства", а также как будет ездить общественный транспорт.

Напомним, в минувшем году в центре Киева собрались несколько тысяч человек, чтобы пройтись по улицам города в рамках "Марша равенства". Среди участников марша, пришедших поддержать ЛГБТ-сообщество, были замечены европейские дипломаты, украинский депутат, а также знаменитости. Правоохранители шли кордоном вдоль всей колонны. Правда, провокаций и стычек все же избежать не удалось.

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Тег Киев, полиция, Марш Равенства

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