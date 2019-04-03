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Льготы и матпомощь в Киеве: какие выплаты будут у воинов-добровольцев

Сегодня, 16:50

В ближайшее время будет осуществлено 26 269 выплат ежегодной матпомощи участникам АТО

Фото: Pixabay
Льготы и матпомощь в Киеве: какие выплаты будут у воинов-добровольцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/06a/b10/5c506ab10293b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/06a/b10/5c506ab10293b.jpg Другие новости В ближайшее время будет осуществлено 26 269 выплат ежегодной матпомощи участникам АТО

В этом году воинов-добровольцев Киева впервые обеспечат материальной поддержкой и льготами, которые предоставляются участникам боевых действий на Донбассе и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Уже в ближайшее время будет осуществлено 26 269 выплат ежегодной материальной помощи участникам АТО, в том числе и воинам-добровольцам, которые получат такую ​​выплату впервые", - говорится в сообщении.

Размер указанной помощи составляет 5 тыс. грн на одного человека. Средства перечислят на карточку киевлянина. На эти выплаты городской социальной программой предусмотрено 131,4 млн гривен.

Так, по пять тысяч гривен ежегодной материальной помощи после личных обращений смогут получить и члены семей участников АТО, находящихся в плену или которые пропали без вести. Кроме того, семь киевских семей погибших бойцов получат в апреле по 5 тыс. грн помощи на погребение. Вместе с этим, члены семей погибших или умерших участников АТО, как и родные погибших или умерших участников Революции Достоинства, получат на счет карточки киевлянина по 25 тысяч гривен ежегодной помощи.

Из городского бюджета будут осуществлены 573 такие выплаты на общую сумму более 14 млн грн.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля украинским военным повысили выплаты за несение службы в зоне боевых действий на Донбассе – больше станут получать бойцы с первой и второй линии обороны.

Напомним, с 1 января 2019 года украинским военным существенно подняли зарплату.

Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в 2019 году значительно увеличится уровень денежного содержания военнослужащих. Также в 2019 году планируется завершить реформу жилищного обеспечения в армии.

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Тег Киев, выплаты, соцвыплаты, материальная помощь, добровольцы

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