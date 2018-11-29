Лисенка спасли от рук браконьеров в Киевской области

Сегодня, 17:17

Маленький зверь попал в браконьерскую "петлю"

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области

В четверг, 29 ноября, в Бородянском районе спасатели освободили маленького лисенка из браконьерской ловушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области.

К спасателям обратились местные жители и рассказали, что возле пгт Бородянка в пойме реки Здвиж в браконьерскую "петлю" попал лисенок и самостоятельно не может выбраться из нее.


Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

Сотрудники ГСЧС освободили дикое животное, после чего напуганный и изможденный лисенок убежал в свою естественную среду обитания.

Напомним, в марте в Киеве спасли испуганного енота. Животное залезло в вентиляцию, спасатели вернули его в его комнату с игрушками. Инцидент произошел в доме на Печерске.

Ранее мы также писали, что Окружной административный суд Киева разрешил охоту на лося европейского. Он признал недействительным приказ Министерства экологии "О внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)" и посчитал противоправным внесение этого вида в Красную книгу. Ученые считают, что это решение не должно быть внедрено, ведь наука сказала свое слово и суд не может его отменить.
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