Ученый – против охоты на лося в Украине: наука сказала свое слово и суд не может его отменить

Окружной административный суд Киева разрешил охоту на лося европейского. Он признал недействительным приказ Министерства экологии "О внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)" и посчитал противоправным внесение этого вида в Красную книгу.

Как сообщают в пресс-службе учреждения, суд принял такое решение, поскольку на сегодня нет ни одного научного обоснования для внесения лося в список охраняемых животных.

Но это решение, по факту, не развязывает руки охотникам и не дает им право уже сегодня отстреливать лосей. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал украинский эколог и зоолог, заведующий кафедрой экологии и зоологии учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дмитрий Лукашов.

"Суд говорит, что нет научных исследований. Это не дело суда определять наличие и качество научных исследований. Научное сообщество, а именно Национальная комиссия при Академии наук, проголосовало за включение лося в Красную книгу. Наука сказала свое слово. И никакой суд не может отменить это решение. Кроме того, есть закон "О Красной книге Украины", есть причины исключения животного из Красной книги. Для этого должна быть информация о, например, росте численности лосей. Есть процедура исключения животного. Решение суда это не устанавливает. Также важно сказать, что это решение направлено на отмену приказа Министерства о включении в Красную книгу, а не на само исключение. Это немножко другая ситуация", – считает Лукашов.

В связи с этим эксперт не советует уже сегодня начинать отстреливать этих животных. За это будет грозить ответственность, ведь пока лось европейский находится в "красном списке". Кроме того, ученые пока не фиксируют реального роста популяции.

"Сегодня человека можно наказать за охоту. Есть риск, поэтому не стоит стрелять и бросаться на него охотиться. Также, по последним данным, численность лося сократилась в разы. Сейчас идет спор, его поголовье – 4-6 тысяч. Но это значительное сокращение. Потому что в 1991 году их популяция была более 20 тысяч", – продолжает ученый.

По словам Лукашова, научное сообщество будет настаивать на том, чтобы лось европейский и дальше находился под защитой.

"Будем бороться, чтобы не исключили это животное. Мы голосовали за его включение. И это мнение было аргументировано", – резюмировал он.

Напомним, на трассе Чернобыль – Славутич возле КПП "Паришев" произошло ДТП, причиной которого стал огромный лось, выскочивший на дорогу. В результате столкновения зверь погиб, а четверых пострадавших из автомобиля пришлось вынимать спасателям. Троих человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также напомним, что на Новоирпенской трассе под Киевом произошло курьезное ДТП, виновником которого стал выскочивший на дорогу лось. Несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу дикого зверя. Очевидцы сообщили, что животное тоже задели, но не сильно – лось остался на ногах и в большой растерянности.

Кроме того, у села Виктория Пирятинского района в Полтавской области произошло ДТП по вине выскочившего на дорогу лося. В результате ночной аварии погибла женщина, мужчина попал в больницу.