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"Львы стали гиббонами". Киевлян возмутили новые скульптуры у стен Мариинского дворца

Сегодня, 18:34

Жители столицы интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния

Скульптура льва у Мариинского дворца до замены. Архивное фото
Скульптура льва у Мариинского дворца до замены. Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
"Львы стали гиббонами". Киевлян возмутили новые скульптуры у стен Мариинского дворца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a4f/ebd/5c9a4febd05ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a4f/ebd/5c9a4febd05ac.jpg Другие новости Жители столицы интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния

Киевлян возмутили обновленные скульптуры львов у стен Мариинского дворца.

"Если сравнить скульптуры со старыми, то мы увидим, что лев получился какой-то сутулый, перепуганный и больше похож на гиббона", – пишет в соцсетях киевлянин Олег Протокин.

Старая скульптура льва у Мариинского дворца в Киеве. Архивное фото
Старая скульптура льва у Мариинского дворца в Киеве. Архивное фото Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Новая скульптура льва у стен Мариинского дворца. Фото: Lola Madino/Facebook
Новая скульптура льва у стен Мариинского дворца. Фото: Lola Madino/Facebook

Люди интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему так "украсили" дворец.

За ответом "Сегодня" обратились в Государственное управление делами. Там нам пояснили, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации Мариинского дворца. 

"Скульптуры львов не являются историческими и не имеют художественной ценности. Они появились возле дворца в 1980 году, когда была проведена предпоследняя масштабная реставрация Мариинского дворца. Их сделали из гипса, поэтому эти скульптуры пришли в непригодность из-за того, что находились под открытым небом. Кстати, раньше на этом месте стояли две исторические фигуры – большие скульптуры в виде псов", – сообщили нам в Государственном управлении делами (ГУД).

Там подчеркивают, что все историческое, что требовало точного воссоздания, было воссоздано реставраторами, а львов заказывали у фирмы, которая изготавливает скульптуры по тем параметрам, которые были указаны в проекте. Делалось это сотрудниками строительного управления, которое подчинено ГУД.

"Скульптуры сделаны из чистого мрамора, по качеству они хорошие и могут простоять не один год. А то, что кому-то не нравятся, так это дело вкуса", – говорят там. 

В то же время, киевляне уже высмеивают параметры львов и публикуют в соцсетях.

Скриншот из социальных сетей

В прошлом году Госуправление делами объявило тендеры на закупку мебели для Мариинского дворца на сумму почти в 23 млн грн. "Сегодня" выяснила, какие обновления запланированы в интерьере памятника архитектуры XVIII века.

Также мы писали, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.

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Тег Киев, скандал, лев, мариинский дворец, реставрация

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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