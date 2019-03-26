"Львы стали гиббонами". Киевлян возмутили новые скульптуры у стен Мариинского дворца
Жители столицы интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния
Киевлян возмутили обновленные скульптуры львов у стен Мариинского дворца.
"Если сравнить скульптуры со старыми, то мы увидим, что лев получился какой-то сутулый, перепуганный и больше похож на гиббона", – пишет в соцсетях киевлянин Олег Протокин.
Люди интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему так "украсили" дворец.
За ответом "Сегодня" обратились в Государственное управление делами. Там нам пояснили, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации Мариинского дворца.
"Скульптуры львов не являются историческими и не имеют художественной ценности. Они появились возле дворца в 1980 году, когда была проведена предпоследняя масштабная реставрация Мариинского дворца. Их сделали из гипса, поэтому эти скульптуры пришли в непригодность из-за того, что находились под открытым небом. Кстати, раньше на этом месте стояли две исторические фигуры – большие скульптуры в виде псов", – сообщили нам в Государственном управлении делами (ГУД).
Там подчеркивают, что все историческое, что требовало точного воссоздания, было воссоздано реставраторами, а львов заказывали у фирмы, которая изготавливает скульптуры по тем параметрам, которые были указаны в проекте. Делалось это сотрудниками строительного управления, которое подчинено ГУД.
"Скульптуры сделаны из чистого мрамора, по качеству они хорошие и могут простоять не один год. А то, что кому-то не нравятся, так это дело вкуса", – говорят там.
В то же время, киевляне уже высмеивают параметры львов и публикуют в соцсетях.
Скриншот из социальных сетей
В прошлом году Госуправление делами объявило тендеры на закупку мебели для Мариинского дворца на сумму почти в 23 млн грн. "Сегодня" выяснила, какие обновления запланированы в интерьере памятника архитектуры XVIII века.
Также мы писали, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.
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