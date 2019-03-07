Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Мастерица из Киева создает уникальные куклы

Сегодня, 15:27

Стоимость куклы ручной работы варьируется от пяти до 40 тысяч гривен

Мастерица из Киева создает уникальные куклы Другие новости Стоимость куклы ручной работы варьируется от пяти до 40 тысяч гривен

Киевлянка Светлана Чикалева создает уникальные куклы с натуральными волосами, драгоценными украшениями и одеждой из шелка, кружева и кожи.

Каждая кукла, которую делает мастер, имеет свою историю, характер и даже имя. Чиквалева часто создает целые коллекции, которые передают определенную эпоху или часть произведения.

В прошлом жительница Киева шила одежду из кожи, работала в сфере ландшафтного дизайна, а также попробовала себя в качестве художника по гриму на кинопроизводстве. Все эти навыки пригодились, когда она впервые попала на мастер-класс по созданию кукол семь лет назад.

В целом на создание куклы женщина тратит от трех недель. В работу идут различные материалы, в частности, акрил. Основа изделия долго сохнет или обрабатывается в печи. Вся эта кропотливая работа отображается на цене изделия и поэтому куклы стоят не дешево – от 5 до 40 тысяч гривен.

У каждой куклы есть свой паспорт, в котором указаны имя автора, дата создания, материал, из которого она изготовлена. При этом если паспорт утерян, то стоимость куклы снижается.

Покупателями авторских кукол являются как украинцы, так и европейцы. Большим спросом пользуются персональные куклы, которые похожи на своего владельца.

На сегодня коллекцию кукол работы Чикалевой можно найти в столичном музее.
 
Напомним, ранее сообщалось, что киевлянка Ирина Ивахненко создает кукольных голливудских актеров в экзотической азиатской технике.

Также сообщалось, что одесситка Елена Коган создает миниатюрные авторские куклы, каждая из которых обладает своим характером и историей. Все – от самой куколки с разрисованным личиком до ее нарядов и атрибутов образа – мастерица делает своими руками, предварительно продумав до мельчайших деталей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, коллекционер, куклы, мастерская

Вы сейчас просматриваете новость " Мастерица из Киева создает уникальные куклы". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой подарок хотят получить украинки на 8 Марта: результат соцопроса

Сегодня, 13:44

Эксперты рассказали, чего хотят женщины в подарок

Украл у соседей: кот-клептоман принес хозяйке пачку денег

Сегодня, 05:58

Владелица животного говорит, что это уже не первый случай

Миллионное наследство Карла Лагерфельда получит кошка

Вчера, 14:43

Животному досталось три миллиона долларов

Киевлянка превратила квартиру в жилище для стаи бездомных собак

Вчера, 00:01

Женщина держит животных взаперти: не выгуливает их и не ухаживает за ними

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Алина Гросу беременна первенцем?

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Автогражданка по-новому. Украинским водителям переписали правила
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Идеальный вес женщины (таблица)

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью