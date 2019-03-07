Мастерица из Киева создает уникальные куклы

Стоимость куклы ручной работы варьируется от пяти до 40 тысяч гривен

Мастерица из Киева создает уникальные куклы 2019-03-07T15:27:00+02:00 Другие новости Стоимость куклы ручной работы варьируется от пяти до 40 тысяч гривен

Киевлянка Светлана Чикалева создает уникальные куклы с натуральными волосами, драгоценными украшениями и одеждой из шелка, кружева и кожи.

Каждая кукла, которую делает мастер, имеет свою историю, характер и даже имя. Чиквалева часто создает целые коллекции, которые передают определенную эпоху или часть произведения.

В прошлом жительница Киева шила одежду из кожи, работала в сфере ландшафтного дизайна, а также попробовала себя в качестве художника по гриму на кинопроизводстве. Все эти навыки пригодились, когда она впервые попала на мастер-класс по созданию кукол семь лет назад.

В целом на создание куклы женщина тратит от трех недель. В работу идут различные материалы, в частности, акрил. Основа изделия долго сохнет или обрабатывается в печи. Вся эта кропотливая работа отображается на цене изделия и поэтому куклы стоят не дешево – от 5 до 40 тысяч гривен.

У каждой куклы есть свой паспорт, в котором указаны имя автора, дата создания, материал, из которого она изготовлена. При этом если паспорт утерян, то стоимость куклы снижается.

Покупателями авторских кукол являются как украинцы, так и европейцы. Большим спросом пользуются персональные куклы, которые похожи на своего владельца.

На сегодня коллекцию кукол работы Чикалевой можно найти в столичном музее.



Напомним, ранее сообщалось, что киевлянка Ирина Ивахненко создает кукольных голливудских актеров в экзотической азиатской технике.

Также сообщалось, что одесситка Елена Коган создает миниатюрные авторские куклы, каждая из которых обладает своим характером и историей. Все – от самой куколки с разрисованным личиком до ее нарядов и атрибутов образа – мастерица делает своими руками, предварительно продумав до мельчайших деталей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мастерица из Киева создает уникальные куклы". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.