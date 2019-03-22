Матпомощь в Киеве: кто и сколько получит в 2019 году

Соцвыплаты будут в размере 1500, 1400 и 1000 гривен

Фото: Pixabay

Матпомощь в Киеве: кто и сколько получит в 2019 году //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg 2019-03-22T13:12:00+02:00 Другие новости Соцвыплаты будут в размере 1500, 1400 и 1000 гривен

Дети-сироты и отдельные категории лиц с инвалидностью, в том числе внутренне перемещенные лица, состоящие на учете в органах труда и соцзащиты населения города Киева и Пенсионного фонда и фактически проживающие в столице, до конца 2019 года получат ежемесячную адресную социальную матпомощь. Как сообщается на сайте КГГА, подписано соответствующее распоряжение №448.

Помощь в размере 1500 грн получат:

дети с инвалидностью подгруппы А;

дети с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство или воспитывающиеся в приемных семьях или детских домах семейного типа;

дети-сироты.

Материальную помощь в размере 1400 грн выплатят:

лицам с инвалидностью I группы подгруппы А, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленных законодательством) не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью I группы подгруппы А – получателям государственной социальной помощи.

В размере 1000 грн материальная помощь предусмотрена детям с инвалидностью. Помощь в размере 900 грн – лицам с инвалидностью I группы, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленных законодательством) не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, лицам с инвалидностью I группы – получателям государственной социальной помощи.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

Ежемесячная адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, а также в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий в связи со смертью пенсионера.

Ранее сообщалось, что благодаря верификации социальных выплат в 2017-2018 годах удалось предотвратить неэффективное использование по меньшей мере 14 млрд гривен бюджетных средств.

Также мы писали, что в результате проверок по итогам января-сентября 2018 года было выявлено, что более 68 тысяч украинцев получают субсидии на оплату "коммуналки" по нескольким адресам одновременно.

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