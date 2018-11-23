Кличко: Открытие фаст-фуда в Доме профсоюзов – большая ошибка

Мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой открытие фаст-фуда KFC в Доме профсоюзов. Слова градоначальника передали в пресс-службе городской власти.

"Однозначно, это неправильное решение. Когда мы не имеем музея Революции Достоинства, когда еще раны очень свежие, открывать ресторан в месте, где происходили такие события, где люди отдали жизнь, чтобы мы жили в европейской стране – это неправильное решение", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что понимает эмоции людей, вышедших на протест. Однако в администрации не говорили о каких-либо действиях властей по данному вопросу, лишь уточнили, что Дом профсоюзов не относится к коммунальной собственности столицы, а является собственностью Федерации профсоюзов Украины.

Напомним, вечером 21 ноября на Майдане Незалежности протестующие зажгли дымовую шашку и сделали надписи на фасаде здания, где намерены открыть ресторан KFC. Также к Дому профсоюзов принесли шины. Активисты были возмущены тем фактом, что в здании, где во время Революции Достоинства погибли люди, открывают кафе.

Прибывшие на место происшествия правоохранители, по словам очевидцев, начали задерживать активистов. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. В результате правоохранители доставили в управление полиции шесть человек.

Вечером 22 ноября стало известно, что ресторан временно закрывают. Сегодня, 23 ноября, ресторан не работает.