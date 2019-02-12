Миллионы на идеи: как в этом году изменится "Общественный бюджет" в Киеве

С каждым годом количество поданных проектов растет, но выполнять все не успевают

Миллионы на идеи: как в этом году изменится "Общественный бюджет" в Киеве Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/342/9cc/5c53429cc64a0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/342/9cc/5c53429cc64a0.png 2019-02-12T17:46:00+02:00 Другие новости С каждым годом количество поданных проектов растет, но выполнять все не успевают

В Киеве стартовала подача проектов на "Общественный бюджет-2020". "Сегодня" выяснила, как изменятся правила в этом году и воплотили ли в жизнь прежние идеи горожан.

Напомним, "Общественный бюджет" дает возможность каждому жителю реализовать свою идею по улучшению города за бюджетные деньги, если она победит в конкурсе. По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, на проекты-победители в 2019-м выделят 160 млн грн — на 10 млн больше, чем в предыдущем году.

Стоимость каждой инициативы может варьироваться от 50 тыс. до 3 млн грн. Идеи будут принимать до 6 марта, как обычно на сайте gb.kyivcity.gov.ua. А вот срок голосования сократили на три месяца, до 6 июня. Готовиться к реализации лучших проектов начнут уже с августа, а внедрять их будут в следующем году. Всего за несколько дней с начала кампании зарегистрировано 12 идей на сумму 2,5 млн грн. Это установка уличных тренажеров, проведение состязаний по скалолазанию и другие.

Сейчас в городе приступили к выполнению прошлогодних инициатив. Тогда отобрали 341 проект. Одним из победителей с самым большим финансированием (3 млн грн) стала идея проведения бесплатных шоу-программ для детей в Святошинском районе.

"Общественный бюджет" существует уже четвертый год, но не всегда все проходит гладко. Например, жители Отрадного жалуются, что еще не реализован проект по установке светофора на опасном перекрестке Отрадного проспекта и ул. Донца. Его подавали еще в 2017 году!

"Оказалось, необходимо больше денег, чем было указано в проекте. Светофор будет установлен в этом году", — говорят в КГГА.

Неординарный случай произошел и на Никольской Слободке. Как рассказал депутат Киеврады Анатолий Шаповал, благодаря "Общественному бюджету" был сделан капремонт жэка №405.

А когда работы были закончены, оказалось, что в рамках реорганизации жэк выселяют из обновленного помещения. Вопрос окончательно пока не решен.

Проект-победитель. В жэке был проведен ремонт, а потом оказалось, что его могут выселить. Фото: А. Шаповал

Напомним, в 2018 году прошел третий по счету "Общественный бюджет-2019". На реализацию инициатив киевлян, которые наберут необходимое количество голосов, выделили 150 млн грн из городской казны.

Ранее сообщалось, что в планах властей с каждым годом увеличивать "Общественный бюджет". В 2020 году планировали выделить 175 млн грн, а в 2021 — 200 млн грн. Проекты реализовываются, хотя и не все. В 2016 году победили 62 проекта, но реализованы лишь 57. В 2017-м выиграли 92.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.