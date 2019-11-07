Минздрав отстранил директора института рака

Министерство здравоохранения отстранилоЕлену Колесник от руководства Национальным институтом ракаи проведет комплексную проверку заведения.
Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос, – пишет Укринформ.
"С целью проведения проверки соблюдения устава и условий контракта с директором института Еленой Колесник, приказываю утвердить состав комиссии Министерства здравоохранения для проведения комиссионной проверки... отстранить Колесник Елену Александровну на время проведения комиссионной проверки", – заметил Семиволос.
Также Минздрав возложил исполнение обязанностей директора на заместителя Колесник Андрея Лукашенко.
Комплексная проверка стартует 11 ноября и продлится до 13 декабря.
"Будет проверяться абсолютно вся деятельность института ... к комплексной проверке будут привлечены специалисты по всем направлениям, чтобы понять, что происходит в каждом из направлений, понять, насколько не выполнялись пункты контракта директора, чтобы мы имели представление, будут ли основания для увольнения", – сказал Семиволос.
Напомним, что ранее в Киеве отправили под арест двух онкологов из Института рака.
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