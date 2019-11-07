Минздрав отстранил директора института рака

/ Фото: unci.org.ua

Министерство здравоохранения отстранилоЕлену Колесник от руководства Национальным институтом ракаи проведет комплексную проверку заведения.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос, – пишет Укринформ.

"С целью проведения проверки соблюдения устава и условий контракта с директором института Еленой Колесник, приказываю утвердить состав комиссии Министерства здравоохранения для проведения комиссионной проверки... отстранить Колесник Елену Александровну на время проведения комиссионной проверки", – заметил Семиволос.

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Также Минздрав возложил исполнение обязанностей директора на заместителя Колесник Андрея Лукашенко.

Комплексная проверка стартует 11 ноября и продлится до 13 декабря.

"Будет проверяться абсолютно вся деятельность института ... к комплексной проверке будут привлечены специалисты по всем направлениям, чтобы понять, что происходит в каждом из направлений, понять, насколько не выполнялись пункты контракта директора, чтобы мы имели представление, будут ли основания для увольнения", – сказал Семиволос.

Напомним, что ранее в Киеве отправили под арест двух онкологов из Института рака.

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