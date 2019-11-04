Директор института рака Елена Колесник рассказала о результатах работы и подробностях аудита Минздрава

По результатам внутреннего аудита Министерства здравоохранения Украины в Национальном институте рака не было выявлено несоблюдение требований законодательства в сфере публичных закупок, иных коррупционных схем или правонарушений при осуществлении публичных закупок за средства государственного бюджета

Фото: fakty.ua

Об этом в интервью "Апострофу" сообщила директор Национального института рака, хирург-онколог высшей категории Елена Колесник, комментируя опубликованные 25 октября на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины результаты внутреннего аудита, проведенного в соответствии с поручением замминистра здравоохранения Михаила Загрийчука, сообщают "Факты".

Относительно необоснованно большого остатка препарата "Метотрексат Тева", который выявили аудиторы, Колесник объяснила служебной халатностью главврача Национального института рака Безносенко А. П., который подписывал заявку на приобретение препарата, пока Колесник была на больничном.

"Данная заявка была подготовлена главным врачом Национального института рака Безносенко А. П. Поскольку формирование заявок на приобретение или получение медицинских препаратов осуществляется с учетом количества использования препаратов за прошлый год, а согласно бухгалтерским учетам, в 2018 году было использовано всего 545 флаконов препарата „Метотрексат" (50 мг), то, учитывая вышесказанное, в действиях Безносенко усматриваются признаки служебной халатности", — уточнила Колесник, добавив, что в настоящее время вышеуказанные действия главного врача являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве, фигурантом которого он является, ведь согласно своей должностной инструкции главный врач отвечает за подачу заявок.

Реклама

В будущем, по словам Колесник, чтобы этого избежать администрацией НИР был разработан план введения системы автоматизации обращения медицинских препаратов и расходных материалов, который является частью проекта автоматизации и компьютеризации учреждения.

Что касается дорогого оборудования, которое по словам аудиторов не используется для лечения пациентов, а стоит на складе, а именно – линейный ускоритель, директор Национального института рака объяснила отсутствием бункера, который необходим для установки оборудования.

"Для реализации данного проекта нам нужны средства, чтобы построить специальный бункер. В 2016—2017 годах Институтом рака был разработан инвестиционный проект, утвержденный Кабинетом Министров Украины. В рамках проекта Институтом начаты проектные работы в 2018 году. Однако предыдущее руководство МОЗ забрало функции заказчика в Институте рака и передало их вновь созданному предприятию под названием „Государственный строительный центр МОЗ Украины". Институт, в свою очередь, передал ему всю необходимую документацию. Государственный строительный центр не реализовал проект, при том, что предыдущим руководством Минздрава этому предприятию были выделены средства. Нам неизвестно, что случилось с деньгами, которые были предназначены для нужд Института рака, но то, что за долгий период времени проект не сдвинулся с мертвой точки — остается фактом", — пояснила Колесник.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама