Мост на Владимирской горке хотят построить за рекордные четыре месяца

Строители шумят по ночам, чтобы успеть к маю

Фото: Анатолий Бойко

Мост на Владимирской горке хотят построить за рекордные четыре месяца //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/80e/721/5c480e721f2bd.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/80e/721/5c480e721f2bd.jpg 2019-01-23T08:50:00+02:00 Другие новости Строители шумят по ночам, чтобы успеть к маю

Столичные власти развернули масштабное строительство нового пешеходно-велосипедного моста за 260 млн грн, который свяжет Владимирскую горку с Аркой дружбы народов в Крещатом парке. Переправу строят активными темпами даже по ночам, чтобы успеть завершить ко Дню Киева в конце мая.











На данный момент строительные площадки развернуты на Владимирской горке, возле новой лестницы на Владимирском спуске и рядом с Аркой дружбы народов. Здесь, по словам замглавы КГГА Александра Спасибко, будут установлены бетонные опоры, на которых будет держаться мост.

"Строящийся мост должен стать частью туристического маршрута от Пейзажной аллеи до Киево-Печерской лавры. Всего будет установлено четыре опоры. Длина моста составит двести шесть метров, его ширина в разных местах будет составлять от шести до четырнадцати метров. Высота – в разных местах будет 20 и 32 метра. С этих точек будут открываться завораживающие виды на Подол. Кроме того, проектом предусмотрено масштабное укрепление склонов. Они, особенно на Владимирском спуске, оползнеопасные. Чтобы укрепить спуск в двух местах, придется забить около 400 удерживающих свай", – поясняет Спасибко.

Заместитель мэра уверен, что объект будет сдан в срок, ко Дню Киева. Проектом предусмотрена установка систем видеонаблюдения, которая будет следить за сохранностью памятников и сооружений, освещение, установка мусорных урн, лавочек и двух подзорных труб. Запланирован и посев около 500 квадратных метров газона, а вот сколько срубят деревьев ради строительства нового моста, в мэрии пока не говорят.

Сейчас техника активно работает возле лестницы, которая ведет к колонне Магдебургскому праву. В КГГА заверяют, что стройка не повлияет на устойчивость лестницы. Археологи изучают грунты на участках проведения строительных работ. По их словам, на Владимирской горке они обнаружили остатки керамики X-XVIII веков, исследования в других местах продолжаются.

В то же время стройка доставляет неудобства местным жителям. Жильцы общежитий и жилых домов, расположенных на улицах Трехсвятительской и Костельной, жалуются на ночной шум от строительной техники, который они терпят уже два месяца. В КГГА просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. К слову, сейчас из-за строительных работ также ограничено движение транспорта на Владимирском спуске.

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