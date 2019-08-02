Сейчас идет оформление необходимых договоров на охрану

Фото: КГГА

Муниципальная охрана появится еще в одном столичном парке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 2019-08-02T15:23:00+03:00 Другие новости Сейчас идет оформление необходимых договоров на охрану

КП "Муниципальная охрана" с 3 августа начнет патрулировать столичный Гидропарк. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В ближайшее время предприятие возьмет под охрану "Гидропарк", который является чрезвычайно популярным среди киевлян и гостей столицы. Это место особенно популярно в теплое время года, поэтому безопасный отдых и досуг граждан – один из наших приоритетов", - сообщает пресс-служба КГГА.

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Сейчас идет оформление необходимых договоров на охрану.

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"Планируется, что первая усиленная смена в составе двух нарядов и патрульного автомобиля заступит в "Гидропарк" с завтрашнего дня", – уточнили в КГГА.

Напомним, что в Куреневском парке в Подольском районе Киева установили новый бокс с кнопкой для вызова экстренной помощи. Это небольшой сине-белый металлический ящик с красно-синей мигалкой на верху. Ранее, как сообщали "Сегодня", несколько таких устройств разместили на Владимирской горке.

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