Муниципальная охрана появится еще в одном столичном парке

КП "Муниципальная охрана" с 3 августа начнет патрулировать столичный Гидропарк. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В ближайшее время предприятие возьмет под охрану "Гидропарк", который является чрезвычайно популярным среди киевлян и гостей столицы. Это место особенно популярно в теплое время года, поэтому безопасный отдых и досуг граждан – один из наших приоритетов", - сообщает пресс-служба КГГА.
Сейчас идет оформление необходимых договоров на охрану.
"Планируется, что первая усиленная смена в составе двух нарядов и патрульного автомобиля заступит в "Гидропарк" с завтрашнего дня", – уточнили в КГГА.
Напомним, что в Куреневском парке в Подольском районе Киева установили новый бокс с кнопкой для вызова экстренной помощи. Это небольшой сине-белый металлический ящик с красно-синей мигалкой на верху. Ранее, как сообщали "Сегодня", несколько таких устройств разместили на Владимирской горке.
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