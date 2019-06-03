На Андреевском спуске начали продавать зубы и бивни мамонтов

"Сегодня" разобрались, насколько законна подобная торговля

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Кроме традиционных картин, поделок и этники, на Андреевском спуске начали продавать... кости мамонтов! "Сегодня" разобрались, насколько законна подобная торговля.

ЗУБЫ И БУЙВОЛ. Продавец на спуске был немногословен, на его раскладке было много странных костей, даже голова буйвола. Сказал, что продаст кость мамонта не меньше чем за 500 грн. Берут их любители старины и иностранцы. Откуда у мужчины такое "богатство", он говорить отказался.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

А вот на одном из самых популярных онлайн-аукционов мы нашли объявления от жителя Киевской области о продаже 15 фрагментов (!) бивней мамонта стоимостью от 900 до 2000 грн. Еще один житель области продает два целых бивня по 10 и 13 тыс. грн.

"Наибольшую ценность представляют коллекционные парные бивни одного животного, которые найдены в условиях вечной мерзлоты для изготовления украшений", — поделился с нами Павел, сотрудник антикварного салона.

На известном сервисе объявлений мы насчитали 10 объявлений о продаже костей мамонта. Например, хозяин резного бивня утверждает, что изделию 19 тысяч лет, но документы не показывает. Выставлен на продажу и зуб мамонта с челюстью за 4,5 тыс. грн.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

ДОКУМЕНТЫ. По словам экспертов, проверить, что бивень или кости действительно принадлежали мамонту, очень сложно. Если их нашли во время законных раскопок, то их по закону обязаны обязательно передать в музей. Если работали "черные археологи" — документов быть просто не может. Мамонт перед вами или нет, определит только экспертиза по установлению возраста костей, но ее стоимость — от 11 тыс. грн.

"Увы, палеонтологические находки в Украине не защищены законодательством. Во всем мире их запрещено свободно продавать, а у нас продают их, как огурцы. Чаще всего находки сейчас достают из Днепра аквалангисты. Увы, запретить им это делать или наказать никто не может. Даже если кто-то украл кости из музея, то доказать это практически невозможно", — пояснил "Сегодня" Павел Шидловский, доцент кафедры археологи и музееведения КНУ им. Шевченко.

Напомним, за раскопки без официального разрешения грозит от 1 до 3 лет тюрьмы, а за раскопки на памятниках археологии нацзначения — до 5 лет.

Ранее мы писали, что на Подоле активисты во время высадки деревьев нашли римские монеты и глиняные черепки. Правда, позже выяснилось, что находка является современным тайником, а не кладом из далекого прошлого.

Также сообщалось, что археологи, проводящие раскопки у стен Софийского собора, обнаружили уникальные находки: монеты, керамику и даже древнее захоронение старше самого собора. "Сегодня" побывала на месте и посмотрела, как ищут древности.

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