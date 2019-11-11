На фасаде столичной школы поселился умный енот с книгами

Яркий рисунок можно найти на здании школы № 219 в Оболонском районе

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

Реклама

На здании школы № 219 в Оболонском районе столицы появился новый мурал в виде умного енота в кепочке, который восседает на стопке из книг и делится знаниями. Рисунок изобразил известный киевский художник Виталий Гидеван.

"Умного енота рисовал один день, в воскресенье. Он появился на здании школы №219 на Оболонском проспекте, 2-б. Рисовал часов шесть-семь, на работу ушло около 25 баллончиков краски. Енот восседает на стопке из книг и делится со всеми знаниями", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

По его словам, во время работы к нему подходили и школьники, и взрослые.

"Рядом находится спортивная площадка. Возле школы прогуливается много людей. Жители фотографировались с енотом, многим работа понравилась еще незаконченной. Правда, люди опасаются, что хулиганы зарисуют енота похабными надписями. Надеюсь, такого не произойдет", – добавляет Виталий Гидван.

Кстати, рисунок появился при поддержке eduhub.in.ua

Недавно Виталий Гидеван нарисовал мурал в Ирпене – изобразив на стене девушку в крымскотатарском костюме.

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

В прошлом году в качестве подарка для своей супруги Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама