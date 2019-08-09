Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

На Крещатике пройдет большая школьная ярмарка с конкурсами и развлечениями

Сегодня, 14:30

Александр Марущак

На следующих выходных жители и гости столицы смогут купить товары к новому учебному году

Математическая задача с числами запутала юзеров в сети

Математическая задача с числами запутала юзеров в сети / Фото: Depositphotos

В центре Киева на Крещатике 17 и 18 августа пройдет большая общегородская ярмарка по продаже товаров для школы. Об этом "Сегодня" сообщила и. о директора КП "Городской магазин" Ирина Ящук.

"Это социальный проект организованный нашим предприятием. Здесь к учебному году можно будет приобрести книги, тетради, гаджеты, школьную форму, обувь по ценам непосредственно от производителей, на 15—20% дешевле, чем в розничной торговле. Ярмарка будет работать с 9:00 до 20:00 на непарной стороне Крещатика. Тут разместятся более 200 торговых точек. Продукцию представят производители из Полтавской, Львовской, Черкасской, Киевской, Херсонской, Тернопольской и Днепропетровской областей", – сказала Ящук.

Она отметила, что на территории ярмарки будет большая зона развлечений для детей с конкурсами, викторинами и играми. Также пройдут фестивали детской моды и творчества.

Напомним, в новом учебном году столичные школьники должны получить умные электронные ученические билеты вместо старых картонных. С 1 ноября только по таким карточкам дети смогут ездить в общественном транспорте Киева бесплатно. Но у родителей пока много вопросов и претензий.

Ранее мы писали о пяти учебных заведениях, в которых повезло учиться людям XXI века.

 Также смотрите в сюжете, где в Украине самые умные школьники:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев школа ярмарка

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области выпал снег
В Киевской области выпал снегДругие новости
В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото)
В Киеве разгорелся скандал из-за ЧП со старым пешеходным мостом на Труханов остров (фото)Другие новости
Прогулка по Киеву: что посмотреть в Куреневском парке после глобальной реконструкции (видео)
Прогулка по Киеву: что посмотреть в Куреневском парке после глобальной реконструкции (видео)Другие новости
Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фото
Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фотоПроисшествия
Платные пляжи и открытые бассейны в Киеве: цены и особенности
Платные пляжи и открытые бассейны в Киеве: цены и особенностиКуда пойти
У стен Софии археологи нашли сооружение времен Киевской Руси: фото
У стен Софии археологи нашли сооружение времен Киевской Руси: фотоДругие новости

Новости партнеров

Loading...