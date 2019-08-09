На Крещатике пройдет большая школьная ярмарка с конкурсами и развлечениями

На следующих выходных жители и гости столицы смогут купить товары к новому учебному году

Математическая задача с числами запутала юзеров в сети / Фото: Depositphotos

В центре Киева на Крещатике 17 и 18 августа пройдет большая общегородская ярмарка по продаже товаров для школы. Об этом "Сегодня" сообщила и. о директора КП "Городской магазин" Ирина Ящук.

"Это социальный проект организованный нашим предприятием. Здесь к учебному году можно будет приобрести книги, тетради, гаджеты, школьную форму, обувь по ценам непосредственно от производителей, на 15—20% дешевле, чем в розничной торговле. Ярмарка будет работать с 9:00 до 20:00 на непарной стороне Крещатика. Тут разместятся более 200 торговых точек. Продукцию представят производители из Полтавской, Львовской, Черкасской, Киевской, Херсонской, Тернопольской и Днепропетровской областей", – сказала Ящук.

Она отметила, что на территории ярмарки будет большая зона развлечений для детей с конкурсами, викторинами и играми. Также пройдут фестивали детской моды и творчества.

Напомним, в новом учебном году столичные школьники должны получить умные электронные ученические билеты вместо старых картонных. С 1 ноября только по таким карточкам дети смогут ездить в общественном транспорте Киева бесплатно. Но у родителей пока много вопросов и претензий.

Ранее мы писали о пяти учебных заведениях, в которых повезло учиться людям XXI века.

Также смотрите в сюжете, где в Украине самые умные школьники:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама