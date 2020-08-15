На Крещатике пройдет главная школьная ярмарка Киева

Товары для школьников будут на 15-20% ниже, чем в розничной торговой сети

На столичном Крещатике в субботу, 15 августа, с 9:00 откроется большая школьная ярмарка.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Посетителей ярмарки ждет широкий ассортимент товаров для школьников – письменные принадлежности, канцтовары, школьная форма, обувь и другие сопутствующие товары. Важно, что ярмарка является социальным проектом. Благодаря участию в нем непосредственных товаропроизводителей и дистрибьюторов цены на товары для школьников будут на 15-20% ниже, чем в розничной торговой сети", - говорится в сообщении.

Представлять свои товары на ярмарке будут предприниматели из Житомирской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Херсонской и Днепропетровской областей. Предприятия легкой промышленности столицы также предложат потребителям товары школьного ассортимента.

Место проведения ярмарки: нечетная сторона нижнего тротуара улицы Крещатик от дома № 13/2 до дома № 23-А (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).

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Мероприятие продлится до 20:00 16 августа. В КГГА напомнили, что на ярмарке следует носить маску и соблюдать дистанцию.

Напомним, что с 17 августа в Киеве ужесточат ограничительные меры. Новости "Сегодня" писали, как изменится карантин.

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