На пешеходный мост в Киеве с нарушениями нанесли разметку – активисты

Согласно сообщению активистов, нанесенная разметка на мосту не отражает двустороннее движение

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На новом пешеходном мосту в Киеве нанесли пластиковую разметку для велосипедистов с нарушением тендерной документации.

Об этом сообщили в Facebook активисты общественной организации "Киев — Велосипедный город".

"Несмотря на все замечания и предложения заказчик и генподрядчик нанесли пластиковую дорожную разметку постоянного положения, которая противоречит двусторонней направленности велодвижения на мосту", — говорится в сообщении в соцсети.

Согласно сообщению в Facebook, нанесенная разметка не отражает двустороннее движение на мосту. Ведь в тендерной документации, например, написано, что разметка должна состоять из сплошных линий с двух сторон велодорожки и пунктирной линии посередине и пиктограммы велосипеда.

Отметим, что буквально сразу после открытия с мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

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