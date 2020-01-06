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На Рождество в Киеве усилят меры безопасности

6 января, 13:10

Особое внимание копы уделят центру столицы и Рождественским богослужениям

Рождество Христово

Рождество Христово / Фото: Depositphotos

На Рождественские праздники столичная полиция усилит меры безопасности. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу по обеспечению общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы.

"Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений", - говорится в сообщении.

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Кроме того, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий. Полиция призывает киевлян и гостей столицы не нарушать общественный порядок.

Напомним, ранее мы сообщали, что к Рождеству в столице запланировано проведение Шествия звездарей и целого ряда концертов.

Добавим также, что Рождество в Украине празднуют 7 января. Для многих людей это один из самых важных семейных праздников. Святой вечер отмечают накануне, 6 января. Сайт "Сегодня" ранее рассказывал, что должно быть на праздничном столе.

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Киев Рождество столица полиция

Источник: Сегодня

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