"Вкусный" мурал: школу на Троещине украсили ярким апельсином и сладостями – фото

Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

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Стены столовой в школе №251 на Троещине украсил яркий мурал в виде пирожного с вишенкой и сочным апельсином. Рисунок сделал известный киевский художник Виталий Гидеван.

"Над рисунком трудился один день. Столовая находится в школе №251 с углубленным изучением английского языка. Ученики школы еще не видели, как преобразилась их столовая, они сейчас на каникулах. Работа появилась по инициативе родителей учеников, они собрали средства на краску. Рисунок специально рисовался в преддверии школьных каникул, чтобы помещение можно было проветрить до прихода учеников. Мурал получился очень ярким, в нем я использовал более 30 разных оттенков краски. На него было потрачено более 30 баллончиков краски", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

Напомним, недавно на Троещине появилась еще один мурал Виталия Гидевана. Он нарисовал рыжего кота с шарфом.

"На выходных прошел фестиваль уличной музыки и отличного настроения в парке Деснянского района. 3,5 часа любимой работы и безумная, положительная энергетика прохожих добавила яркости серому дню", – сообщил художник на своей странице в Facebook.

В прошлом году в качестве подарка для своей супруги Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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