На территории первого инновационного парка UNIT.City открыли арт-объект "Маяк"

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В Киеве на территории первого украинского инновационного парка UNIT.City открыли уникальный арт-объект "Маяк".

Новинка хорошо видна издалека – лучи света поднимаются по высокой трубе и вздымаются на сотню метров. Если внешнюю красоту можно рассмотреть, лишь когда темнеет, то внутреннюю – в любое время: в бывшей трубе котельной оборудовали мини-кинотеатр.

Сам же инновационный парк UNIT.City, который сейчас стремительно развивается, в будущем году получит вдвое больше денег – сумма инвестиций достигнет 245 миллионов евро. Парк имеет целью стать центром инноваций и местом для сотрудничества с Украиной инвесторов со всего мира.

"Мы здесь строим экосистему, которая будет включать и центры, и коворкинги, и школы, и институты, садики, жилье, офисы – это город в городе, и наша задача чтобы талантливые украинцы оставались в стране и западные компании, которые ищут возможности, чтобы приехали к нам, открыли здесь, арендовали центр, набрали на работу наших украинских специалистов", – заявил Василий Хмельницкий, основатель UFuture.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Academy DTEK в новом формате будет работать на площадке UNIT.City – в пространстве, оборудованном новейшими техническими средствами и создает атмосферу для развития и генерации новых идей.

Офисные помещения Academy DTEK расположены в кампусе, что соответствует стандарту "зеленого строительства" американской системы LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), его инженерная инфраструктура ориентирована на сохранение и рациональное использование ресурсов.

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