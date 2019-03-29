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Наливайченко: Нельзя допустить ограничения социальных и образовательных гарантий для детей с особыми потребностями

Сегодня, 18:48

Власти должны поименно знать всех мам и пап, всех детей, которым нужна помощь, говорит политик

Фото: nalyvaichenko.org
Фото: nalyvaichenko.org.
Наливайченко: Нельзя допустить ограничения социальных и образовательных гарантий для детей с особыми потребностями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e4a/ebc/5c9e4aebcd570.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e4a/ebc/5c9e4aebcd570.jpg Другие новости Власти должны поименно знать всех мам и пап, всех детей, которым нужна помощь, говорит политик

Государство должно гарантировать детям с особыми потребностями доступ к качественному образованию, в том числе и высшему, а дальше – обеспечить полную социализацию, включение каждого такого ребенка в украинское общество.

Об этом Валентин Наливайченко заявил сегодня в г. Вишневое Киевской области, сообщает пресс-служба политика.

Он встретился с родителями детей с особыми потребностями, которые попросили помочь с помещением для инклюзивного ресурсного центра Киево-Святошинского района. Центр существует фактически только на бумаге: на 8 квадратных метрах, где помещаются только два стола. Все обращения к властям с просьбой выделить больше помещение, где бы дети могли заниматься с педагогами, не принесли результатов, говорится в сообщении.

"Это недопустимо! Власти должны поименно знать всех мам и пап, всех детей, которым нужна помощь", – считает Наливайченко.

Он отметил, что должна быть разработана и должным образом профинансирована из бюджета национальная программа поддержки семьям, где есть дети с особыми потребностями.

"Я имею в виду снижение на 50% коммунальных тарифов для семей, имеющих детей с инвалидностью подгруппы "А", обеспечение бесплатными лекарствами и средствами гигиены. Я уж не говорю о безбарьерности – пандусах, подъемниках – этот вопрос уже давно должен быть закрыт в нашем обществе", – сказал Наливайченко.

Напомним, по данным Госстата в Украине – около 3 млн людей с инвалидностью . По данным ВОЗ – 10% от всего населения. 80% из них – активные и трудоспособные, но из-за недоступности общественного пространства они не могут в полной мере осуществлять свое право на труд. 

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Тег дети, наливайченко, инвалиды

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