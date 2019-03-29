Бизнес в Украине обяжут обустраивать рабочие места для людей с инвалидностью
В новых стройнормах об инклюзивности содержится более сотни изменений
С 1 апреля в Украине вступают в силу новые Гсударственные строительные нормы (ГСН) об инклюзивности. В частности, они обяжут работодателей оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью. Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
"Сегодня по данным Госстата в Украине – около 3 млн людей с инвалидностью. По данным Всемирной организации здравоохранения – 10% от всего населения. 80% из них – активные и трудоспособные, но из-за недоступности общественного пространства они не могут в полной мере осуществлять свое право на труд. И это большая проблема сегодня. Поэтому очень важно наконец начать создавать реальное безбарьерное пространство в Украине", - написал Парцхаладзе в Facebook.
По словам чиновника, в ГСН об инклюзивности содержится около 100 изменений.
"Если проектируется специализированное рабочее место для человека с инвалидностью, оно должно включать комплект мебели, оборудования и вспомогательные устройства, приспособленные для конкретного вида инвалидности", - отметил Парцхаладзе.
Площадь одного рабочего места в офисных и административных помещениях для человека, который передвигается на инвалидной коляске, должна быть не менее 5,65 кв. м. Также должны предусматриваться парковочные места и входы в здания, лифты, зоны безопасности и тому подобное.
Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов и т.д.
Ранее сообщалось, что в новых ГСН также хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:
Более подробно о "строительных" новшествах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев".
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