Бизнес в Украине обяжут обустраивать рабочие места для людей с инвалидностью

В новых стройнормах об инклюзивности содержится более сотни изменений

Фото: Pixabay

Бизнес в Украине обяжут обустраивать рабочие места для людей с инвалидностью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0a/2dd/5c9e0a2dd2914.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0a/2dd/5c9e0a2dd2914.jpg 2019-03-29T14:07:00+02:00 Бизнес В новых стройнормах об инклюзивности содержится более сотни изменений

С 1 апреля в Украине вступают в силу новые Гсударственные строительные нормы (ГСН) об инклюзивности. В частности, они обяжут работодателей оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью. Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Сегодня по данным Госстата в Украине – около 3 млн людей с инвалидностью. По данным Всемирной организации здравоохранения – 10% от всего населения. 80% из них – активные и трудоспособные, но из-за недоступности общественного пространства они не могут в полной мере осуществлять свое право на труд. И это большая проблема сегодня. Поэтому очень важно наконец начать создавать реальное безбарьерное пространство в Украине", - написал Парцхаладзе в Facebook.

По словам чиновника, в ГСН об инклюзивности содержится около 100 изменений.

"Если проектируется специализированное рабочее место для человека с инвалидностью, оно должно включать комплект мебели, оборудования и вспомогательные устройства, приспособленные для конкретного вида инвалидности", - отметил Парцхаладзе.

Площадь одного рабочего места в офисных и административных помещениях для человека, который передвигается на инвалидной коляске, должна быть не менее 5,65 кв. м. Также должны предусматриваться парковочные места и входы в здания, лифты, зоны безопасности и тому подобное.

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов и т.д.

Ранее сообщалось, что в новых ГСН также хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:

Более подробно о "строительных" новшествах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бизнес в Украине обяжут обустраивать рабочие места для людей с инвалидностью". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.