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"Настоящий таксист должен уметь три вещи": Михаил Гаврилюк рассказал о работе в такси

27 февраля, 22:14

Мила Князьская-Ханова

Политик признался, что это - не работа мечты

Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк, которого сегодня заметили за работой в службе такси, объяснил, почему у него сейчас такая необычная для политика работа. Соответствующее заявление появилось на его странице в Facebook.

"Если серьезно, то да, я решил некоторое время потаксовать. Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и никакого дела не чуждаюсь. Поэтому пока так", – пишет экс-депутат.

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Также он признался, что не понимает ажиотажа по поводу его новой работы.

Напомним, ранее Михаил Гаврилюк привлек внимание СМИ поскольку выяснилось, что он строит большой дом для своей семьи в Карпатах. Как известно, в 2016 году он женился на 22-летней студентке Ярине. В этом же году Михаил Гаврилюк стал отцом: у пары родилась дочь.

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Киев таксист народный депутат экс-депутат Михаил Гаврилюк

Источник: Сегодня

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