Никого не выпускают: на Киевский вокзал прибыл поезд из Риги

В Киеве сегодня, 23 марта, на Центральный железнодорожный вокзал прибыл поезд из Риги (столица Латвии), в котором приехали эвакуированные граждане Украины. Как сообщают в социальных сетях, у некоторых пассажиров температура за 40 и поэтому граждан не выпускают из вагонов.

На месте дежурили сотрудники Киевской службы спасения.

"Если у пассажиров высокая температура – их никуда не выпустят. В Японии на карантине стоял корабль, а у нас буде состав на карантине. Поезд прибыл на перрон Центрального киевского железнодорожного вокзала в 16:40. Пассажиры будут находиться в вагонах пока не будет принято решения как их перевести на карантин. Скорей всего, весь поезд будет взят на карантин. Если мы начали принимать поезда, то должны были понимать, что можем столкнуться с такой проблемой. В этом ничего страшного нет. Думаю, что "Укразализныця" самостоятельно справиться с этой проблемой, пока к нам за помощью не обращались", – пояснил сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации. В тренде Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Ранее мы рассказывали, как на вокзале встречали поезд с эвакуированными украинцами, который прибыл из Польши. Пограничники также показали меры безопасности, которые проходят люди, возвращающиеся из-за границы. У всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.

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