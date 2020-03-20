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В Киев прибывают поезда из Польши: как встречают эвакуированных украинцев – фото и видео

20 марта, 17:14

Александр Марущак

Людей встречают бригады спасателей в спецкостюмах

На Центральный железнодорожный вокзал Киева сегодня, 20 марта, прибыли два поезда из польского Перемышля, на которых вернулись эвакуированные украинские граждане. Пассажиров встречали в спецкостюмах сотрудники Киевской службы спасения.

В зале вокзала, медики в защитных костюмах, проверяют у эвакуированных граждан температуру и состояние здоровья. Если все в норме – им разрешают пройти в город.

"После этого люди могут ехать домой. Киевляне и жители Киевской области добираются домой самостоятельно, а за жителями Житомирской области прибыл автобус. Сегодня ожидается прибытие других поездов. Поэтому сотрудники Киевской службы спасения остаются дежурить на вокзале. На данный момент из Польши прибыло уже два поезда. В одном было 338 пассажиров, а во втором – 344 пассажира", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.

По словам Ткачука, сотрудники Киевской службы спасения оказывают помощь сотрудникам санэпидстанции в проверке температурного режима и при необходимости проводят помывку вещей и платформы вокзала. А также помогают гражданам донести вещи до автотранспорта.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила еще два поезда класса "Интерсити+" Перемышль – Киев для возвращения украинцев на родину. Ранее были назначены четыре таких поезда. Так, поезд № 705/706 – 716/715 отправится из Перемышля 21 марта в 13:10 и прибудет в Киев в 22:17 того же дня. Поезд №715/716 – 706/705 отправится 21 марта в 15:50, прибудет в Киев в 00:46 22 марта.

Билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци". Обратно – из Киева в Перемышль – поезда отправятся без пассажиров.

Пограничники также показали меры безопасности, которые проходят люди, возвращающиеся из-за границы. У всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.

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Киев поезда самочувствие Интерсити перемышль

Источник: Сегодня

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