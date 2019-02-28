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Новое метро, развязки и правила проезда: планы Киеврады на заседание 28 февраля

Сегодня, 08:45

Хотят купить электробусы, построить тоннель у вокзала и вернуть райсоветы

Фото: Киеврада
Фото: Киеврада.
Новое метро, развязки и правила проезда: планы Киеврады на заседание 28 февраля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3ed/6d7/5c53ed6d76fad.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3ed/6d7/5c53ed6d76fad.png Другие новости Хотят купить электробусы, построить тоннель у вокзала и вернуть райсоветы

В последний день зимы депутаты Киеврады соберутся на очередное заседание. В повестке — много важных вопросов: собираются утвердить несколько целевых программ и обсудят новые Правила проезда в наземном транспорте.

ПЛАНЫ. С голоса на сессию вынесут проект программы развития транспортной инфраструктуры на 2019—2023 годы. На ее реализацию предлагают направить 76,4 млрд грн: в том числе в этом году —  4,8 млрд (большая часть из бюджета города). В ней идет речь о развитии пешеходного пространства и дорог, усовершенствовании системы парковки, оптимизации маршрутной сети общественного транспорта, популяризации велодвижения, упорядочивании рынка такси.

Так, на строительство троллейбусных линий предлагают предусмотреть 816,3 млн грн, трамвайных — 352,6 млн (например, от пр. Григоренко до метро "Осокорки", от ул. Старовокзальной до метро "Дворец спорта"). Предусматривается строительство крупных транспортных пересадочных узлов — в районе метро "Почайна", "Лесная", бульвара Лепсе, на Нивках и другие. 10 млрд грн заложено по программе на обновление подвижного состава электротранспорта, в том числе 249,6 млн — на приобретение электробусов.

На строительство новых и развитие уже существующих станций метро предлагают предусмотреть 25,8 млрд грн. Вспомнили в документе даже о достройке станции "Львовская брама" (1,1 млрд грн), второго выхода на станцию "Вокзальная" (821 млн грн) и второго пересадочного узла между "Театральной" и "Золотыми воротами" (732,6 млн грн). Есть планы и по реконструкции дорог, развязок, мостов и строительству новых. Среди объектов —  Привокзальная площадь возле Дарницкого ж/д вокзала со строительством двух автомобильных и одного трамвайного тоннеля, путепровод на метро "Берестейская", развязка на пересечении бул. Перова и просп. Маяковского.

Также выносят на сессию целевые программы по повышению безопасности дорожного движения и внешнему освещению Киева до 2022 года. Реализацию первой оценили в 2,3 млрд грн: деньги будут выделять на строительство и ремонты светофоров, дорожные знаки, установку боллардов, современную разметку и т. п. На выполнение второй программы нужно 3 млрд грн. Средства будут направлены на энергоэффективное освещение на улицах, в парках, во дворах, декоративную подсветку. 

ПО ПРАВИЛАМ. Еще один важный проект решения, который стоит на повестке сессии, — утверждение новых Правил пользования городским наземным пассажирским транспортом Киева. Увы, на сегодняшний день такие действительно отсутствуют, а общегосударственные законы не дают ответов на многие вопросы. Кроме того, новые нормы нужны в связи с внедрением единого электронного билета, который уже активно тестируют. Правила касаются как пассажиров, так и сотрудников транспортного предприятия.

"Пассажир обязан зарегистрировать электронный билет после входа в салон, бережно относиться к оборудованию перевозчика, предъявлять е-билет по требованию контролера", — перечисляется в документе.

В то же время пассажир имеет право на "безопасный, своевременный и качественный проезд до места назначения". Среди обязанностей водителей, например, вежливо вести себя с людьми, придерживаться маршрута, останавливаться на каждой остановке, регулировать отопление и освещение в салонах.

Есть в повестке и вопросы, которые выносятся уже не в первый раз. Один из них касается возрождения в Киеве райсоветов: это обращение к ЦИК с требованием назначить дату выборов. Также депутаты готовятся утвердить Положение о порядке проведения общественных слушаний и направить несколько "писем" к Верховной Раде. В том числе с просьбой обязать членов Кабмина и госслужащих категорий А и Б лечиться исключительно в медучреждениях Украины.

Ранее Киеврада приняла решение о предоставлении материальной выплаты семьям погибших киевлян-участников АТО вместо земли. Решение поддержал 91 депутат. Городской совет включит расходы на реализацию соответствующих выплат в бюджет столицы на 2019 год.

Также киевляне определили район, который считают самым комфортным для жизни, — это Оболонский. К такому выводу пришли авторы опроса, который проводился компанией OLX в январе этого года. В нем участвовали более 15,5 тысячи горожан (от 24 до 54 лет), которые оценивали свое место обитания по критериям безопасности, чистоты, инфраструктуры, транспортной доступности и качества жизни.

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Тег транспорт, Киев, метро, развязка, освещение, Киеврада

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

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