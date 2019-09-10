Новую "скорую" от Рината Ахметова получили медики Бучи

Машина оборудована техникой, позволяющей спасать людям жизни, даже если при перевозке пациента экипаж заедет в пробку, отметили врачи

/ Фото: fdu.org.ua

"Буча входит в список городов Украины с самым быстрым темпом прироста населения, которое выросло сразу на 4% за прошлый год! И такая тенденция наблюдается несколько лет. Адаптироваться к новым условиям нам, медикам, сложно, потому что автопарк состоит из 10 машин, причем половина – старые УАЗы. Теперь мы получили суперсовременную машину от Фонда Рината Ахметова. Она быстрая, маневренная. Но самое главное – оборудована техникой, позволяющей спасать людям жизни, даже если при перевозке пациента экипаж заедет в пробку, которых у нас тоже с каждым днем все больше".

Так отреагировала на получение нового спецавтомобиля типа В Peugeot Boxer заведующая Бучанской подстанцией скорой медицинской помощи Валентина Вергулес. Вручение состоялось в рамках второго этапа проекта "200 скорых для Украины", который реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

"Спасибо Ринату Ахметову за эту машину. Она нам действительно была необходима", – сказала медик.

Областные больницы, станции скорой помощи и амбулатории сельских громад в 24 регионах Украины уже получили 57 автомобилей.

До конца года проект "200 скорых для Украины" будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Среди 143 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, есть не только Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.

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