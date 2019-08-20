Эмоции зашкаливают: Фонд Рината Ахметова передал еще 27 "скорых" региональным больницам

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Еще 27 автомобилей скорой помощи передал Фонд Рината Ахметова в понедельник, 19 августа, медицинским учреждениям со всех областей Украины. Это уже вторая партия "скорых", первые 30 автомобилей Фонд передал в регионы 5 июля. А до конца года еще 143 "скорых" разъедутся по медучреждениям и будут спасать людям жизни.

"200 "скорых" до конца года доедут во все уголки Украины, туда, где машины больше всего нужны. Для многих больниц – это первое обновление за много лет. Эти автомобили, закупленные по инициативе Рината Ахметова, позволят врачам совершить более миллиона вызовов и спасти свыше миллиона человеческих жизней", – рассказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фото: Мила Князька-Ханова

Представители региональных медучреждений с нетерпением ждут новых автомобилей. Некоторые из них получали "скорые" еще в июле и уже успели испытать новый транспорт.

"Нам очень необходимы автомобили. Согласно нашему плану, нам надо обновить 50 % транспорта, а это 35 автомобилей. Тот автомобиль, который мы получили в прошлый раз, мы уже отправили в Хотинский район, который густонаселенный и привлекательный для туристов. Он уже работает там две недели и хорошо показал себя, как новый и хорошо оборудованный транспорт. Этот же автомобиль, который мы получаем в этот раз, пойдет в населенный пункт Берегомет, горный район, сложный в плане проезда. Он там очень необходим", – делится директор Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

Другим же лишь впервые в этот раз получить такой нужный подарок от Фонда Рината Ахметова. Среди них – представители Харьковской области.

"Мы сегодня впервые получаем автомобиль. Он будет обслуживать Дергачевский район Харьковской области. В этом районе есть семь автомобилей нового образца, но этого недостаточно. Этот автомобиль поможет изменить ситуацию и спасет не одну жизнь. От имени директора Виктора Забашты и всего коллектива Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области, благодарим офис президента и Фонд Рината Ахметова за такой подарок", – отметил замдиректора по техническим вопросам Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковский области Юрий Подзолков.

А вот в Сумской области один из новых автомобилей будет спасать жизни деток. Новую "скорую" получила детская больница города Шостка.

"Этот автомобиль будет обслуживать не только детское население, прикрепленное к нашему региону, но и взрослое в городе Шостка и во всем районе. Сейчас мы ездим на автомобиле 1997 года. Этот автомобиль, который мы сегодня получаем, для нас такая большая помощь, эмоции просто зашкаливают", – едва сдерживает эмоции заместитель главного врача по экономическим вопросам детской больницы города Шостка Сумской области Татьяна Шлык.

Фото: Мила Князька-Ханова

В очередной раз представители медучреждений Украины, получив ключи, уехали со встречи с Фондом Рината Ахметова на новых автомобилях скорой помощи. Многим из них предстоит еще не раз приехать в Киев, чтобы получить очередные "скорые" и такую необходимую помощь в спасении жизней.

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