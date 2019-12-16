Новый год-2020: в Киеве появились люди-коржики и глинтвейн в загадочных стаканчиках

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Улицы Киева – витрины магазинов и ресторанов – уже украшают новогодними инсталляциями. Довольно ярко украшена Контрактовая площадь, где установили елку, украшенную игрушками в стиле керамики Опошни.

На улице Шота Руставели, возле одного из баров появился новогодний коржик с женой, которые сидят на лавочке. Рядом с ними еще два коржика весело приветствуют прохожих, также возле них много новогодних леденцов. Впрочем, прохожие уже успели оторвать руку жене коржика, а в отломленное место напихали окурков.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Также возле входа в цветочный магазин на Шота Руставели установили яркую инсталляцию в виде огромного куска сыра с мышкой внутри. Напомним, что мышь – это символ наступающего года по восточному календарю.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Тем временем киевляне обсуждают странные стаканчики, в которые наливают глинтвейн на Контрактовой площади и в торговых точках на Владимирском спуске.

"Это выглядит довольно-таки смешно, когда у тебя в руках стаканчик 2018 года. Как будто бы попал на машине времени в прошлое. Неужели не нашлось денег, чтобы выпустить новые стаканчики", – говорит Ольга Лукьяненко.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Организаторы праздника на Софийской и Контрактовой площади говорят, что такие стаканчики появились специально, чтобы напомнить киевлянам и гостям города о том, какие были новогодние праздники в городе за последние годы.

"С 14 до 19 декабря стаканчики в торговых точках, где продают глинтвейн будут меняться. Это как ретроспектива, экскурс в прошлое. Будут стаканчики, разных годов: 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов. А уже 19 декабря появятся стаканчики с надписью – 2020. Так мы хотим вспомнить все новогодние праздники, которые мы делали", – пояснил сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник на Софийской площади.

Он добавляет, что специально заказали разные стаканчики небольшими партиями, которые посвящены разным новогодним праздникам за последние пять лет.

Кстати, многие горожане заметили гирлянды, которые повесили между домиков на Софийской площади. К ним может дотянуться любой человек среднего роста. Многие прохожие пытаются потрогать гирлянды, что вызывает негодования у сотрудников Муниципальной стражи, которые следят за порядком на площади.

"Странно, что гирлянды повесили так низко, что к ним все могут дотронуться. И жаль охранника, который тем и занимается, что делает прохожим замечания", – говорит киевлянин Дмитрий.

В свою очередь Игорь Добруцкий заверяет, что гирлянды повесили так низко между домиками, чтобы создать праздничную атмосферу на площади.

"Так низко их повесили, чтобы было уютно. Эти гирлянды абсолютно безопасны, работают от 12 вольт. Поднять их выше не было технической возможности. На самом деле они очень красивые, будут менять свой цвет и образовывать сказочный коридор между домиков", – пояснил нам Игорь Добруцкий.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Он добавляет, что работу над установкой праздничной иллюминации на Софийской и Контрактовой площадях еще не закончили.

"Все работы завершим 18 декабря. Будет очень красиво. Приглашаю всех киевлян и гостей города на зажжение главной елки на Софийской площади 19 декабря в 19:00", – добавляет Добруцкий.

Напомним, праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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