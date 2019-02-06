Новый налог на туристов в Киеве: иностранцы в столице заплатят 41 грн в день, а "свои" — 16 грн
В прошлом году город посетили 4,5 млн туристов, из них 2 млн — иностранцы
Киеврада утвердила новые ставки туристического сбора. "Сегодня" узнала, сколько придется заплатить гостям столицы и что это даст городу.
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым в Украине действуют новые ставки налога для туристов. Если раньше налог составлял 1% от стоимости номера и варьировался, то теперь он привязан к минимальной зарплате и будет фиксированным. Каждый город размер ставки устанавливает сам, и Киев не стал исключением. Столичные депутаты решили, что иностранцы заплатят 1% от минималки (сейчас она составляет 4173 грн), а внутренние туристы — 0,4%. То есть 41 грн и 16 грн соответственно за каждый день пребывания в столице.
Например, если турист из-за рубежа приехал в Киев на три дня, он заплатит 123 грн. Гостю из другого города Украины те же три дня обойдутся в 48 грн. В решении Киеврады есть и другие новшества. Прописано, что сбор должны оплачивать не только гости, которые останавливаются в отелях, но и те, кто селится в хостелах, апартаментах, кемпингах и даже в квартирах и на дачах. Но как будут вести учет "дикарей", пока неизвестно, ведь частники в основном сдают свое жилье неофициально.
Власти Киева рассчитывают, что благодаря новым ставкам пополнится бюджет города. В этом году, по словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, заработать на турсборе планируют не меньше 35 млн грн. Для сравнения, в 2018 году от туристического сбора в городскую казну поступило 33 млн грн, в 2017-м — 25 млн грн. Эти поступления собираются направлять исключительно на развитие сферы туризма, чтобы привлекать еще больше гостей в Киев и, соответственно, еще больше на них зарабатывать. Киевляне тоже выиграют, если в городе будут появляться новые интересные объекты, маршруты для прогулок и понятная навигация. Вопрос в том, оправдаются ли эти ожидания.
Директор международной сети хостелов Марина Панкратова, к примеру, считает, что даже лишний 1 евро может стать принципиальным для бюджетных туристов из-за границы.
"Цена койкоместа в нашей сети в среднем — 300 гривен. Раньше нужно было заплатить 1% от его стоимости, то есть всего 3 гривни, а теперь — 41! Количество гостей уменьшится. Им выгоднее поехать в Варшаву, где турсбора вообще нет", — говорит она.
С ней не согласен турменеджер Владислав Кифарук.
"Для иностранных туристов Киев привлекателен в первую очередь своей доступностью, — объясняет он. — Для "тамошнего" уровня доходов здесь дешевая еда, развлечения, да и жилье можно найти по вполне вменяемым ценам. Поэтому лишнюю пару-тройку евро на турсбор они просто не заметят! Зато они точно отметят, если за счет вырученных средств город, в который они приехали, станет удобнее для туристов".
Директор Центра развития туризма Владимир Царук отмечает еще одну перспективу:
"От больших отелей бюджет недополучит значительные средства. Но ставки в Киеве продуманы разумно. Украинец платит меньше иностранного, это будет способствовать развитию внутреннего туризма".
Кроме того, Царук напоминает, что не решен важный вопрос: в украинском законодательстве пока нет таких понятий, как хостел и апартаменты.
Начальник управления туризма КГГА Антон Тараненко также подчеркивает, что ставка турсбора в Киеве низкая по сравнению с Европой.
"В Италии она составляет от 3 до 7 евро, в Праге — до 2 евро, а у нас немного больше одного евро! Это очень мало, и разговоры о возможной потере туристов не имеют никаких аргументов", — считает чиновник.
Кроме того, по его словам, уже готовится письмо к ВР, чтобы на законодательном уровне закрепили определение различных типов размещений. Также власти собираются создать реестр официальных частных предпринимателей, которые предоставляют услуги по размещению гостей. В 2018 году Киев посетили 4,5 млн туристов, из них 2 млн — иностранцы.
Напомним, в Киевраде уверены, что каждый турист сможет сам рассчитать свои расходы.
"Сегодня мы напрямую привязали туристический сбор к минимальной заработной плате. Законодательством предусмотрено, что городские власти могут установить налог на уровне до 5% для иностранцев и 0,5% – внутренних туристов. Однако, чтобы не было большой дифференциации, мы приняли следующие ставки: 1% – для иностранцев и 0,4% – для украинцев", – заявил депутат Андрей Странников.
Ранее мы сообщали, что Киев начали активно посещать жители Азии. В 2018 году приехало на 20% больше туристов из Азии.
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