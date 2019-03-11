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Общественный бюджет-2020: что хотят изменить киевляне

Сегодня, 11:04

Жители города подали на конкурс рекордное количество проектов

Общественный бюджет-2020: что хотят изменить киевляне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/342/9cc/5c53429cc64a0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/342/9cc/5c53429cc64a0.png Другие новости Жители города подали на конкурс рекордное количество проектов

В Киеве завершился первый этап конкурса проектов "Общественный бюджет-2020". За месяц киевляне подали 2208 проектов на сумму более миллиарда гривен. 

Напомним, Общественный бюджет дает возможность жителям реализовать свои идеи по улучшению жизни в городе за бюджетные деньги. В этот раз на них выделят 160 млн грн — на 10 млн грн больше, чем в предыдущем году. Количество зарегистрированных инициатив — тоже ре­­кордное за четыре года.

"Больше всего проектов подали жители Дарницкого района, меньше всего — Печерского. Самые популярные категории — образование (772 проекта) и гражданское общество (352)", — рассказал первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

До 24 апреля будет проходить экспертиза и доработка проектов. С 15 мая по 6 июня пройдет голосование на сайте gb.kyivcity.gov.ua, проекты-победители начнут реализовывать с 2020 года. 

Многие проекты нельзя назвать общегородскими — они касаются частных проблем, с которыми сталкиваются горожане. Киевляне предлагают обустраивать детские и спортплощадки во дворах, зоны для выгула животных, безопасные пешеходные переходы, делать ремонты в школах и закупать технику для классов... Одним словом, озвучили проблемы, которые и без Общественного бюджета должны решаться местными властями и коммунальщиками. К примеру, есть предложение отремонтировать разрушенную лестницу в парке "Нивки" со стороны ул. Безручко. Получается, если этот проект не победит, людям и дальше придется пробираться через руины? Похожим образом, правда без помощи Общественного бюджета, требуют ремонта лестницы у бювета на Выборгской. Власти отвечают: "Нужно дополнительное финансирование". 

Лестица на Нивках. Фото: gb.kyivcity.gov.ua

Один из проектов касается сохранения памятника архитектуры — Институт физики нуждается в реконструкции главного корпуса.

Институт физики. Фото: gb.kyivcity.gov.ua

Также предлагают проводить в Киеве различные фестивали: писанок, уличной музыки, мороженого, истории европейской моды, "Дети без гаджетов"...

Фестиваль писанок. Фото: gb.kyivcity.gov.ua

Есть идеи и по обустройству зеленых зон. Например, на ул. Предславинской предлагают создать Аллею памяти в честь погибшей в ДТП актрисы Марины Поплавской, а в парках Дарницкого района установить фотозоны "Я люблю Киев".

Аллея памяти. Фото: gb.kyivcity.gov.ua

Как мы писали ранее, на реализацию проектов Общественного бюджета-2020 Киев выделит 160 млн грн. Соответствующее решение Киеврада приняла при утверждении основных параметров общественного бюджета 2020 года. Таким образом, финансирование увеличено на 10 млн грн по сравнению с бюджетом на 2019 год. При этом сохраняется минимальная стоимость инициативы на уровне 50 тыс. грн и максимальная – в 3 млн грн. Также сохранено 20% обязательного резерва в смете проектов.

Напомним, в 2018 году прошел третий по счету "Общественный бюджет-2019". На реализацию инициатив киевлян, которые наберут необходимое количество голосов, выделили 150 млн грн из городской казны.

Также сообщалось, что в планах властей с каждым годом увеличивать "Общественный бюджет". В 2020 году планировали выделить 175 млн грн, а в 2021 — 200 млн грн. Проекты реализовываются, хотя и не все. В 2016 году победили 62 проекта, но реализованы лишь 57. В 2017-м выиграли 92.

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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