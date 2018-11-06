Огромная яма встречает пассажиров железнодорожного вокзала Киева

Сегодня, 11:42

Работники автодора не спешат разбираться с этим вопросом

Огромная яма встречает пассажиров железнодорожного вокзала Киева
Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Возле здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве на дороге образовалась огромная яма. Работники автодора уже неделю не спешат разбираться с этим вопросом.

Огромная яма не ограждена, и проходящие мимо толпы людей уже начали бросать туда мусор. Рядом припаркованы автомобили, которые рискуют провалиться под асфальт.

Отметим, что непосредственно возле провала проводится набор на экскурсии по городу. Экскурсовод сообщает о достопримечательностях и красоте Киева, что сильно диссонирует с наглядной картиной.

фото: Александр Марущак

Напомним, ранее мы сообщали об аварии, которая произошла 17 сентября на перекрестке Вадима Гетмана и Выборгской в районе Шулявского моста. На дороге образовалась яма глубиной четыре метра. ЧП спровоцировал прорыв канализации.

Кроме того, 24 сентября в Сквире Киевской области легковушка "нырнула" под асфальт. Автомобиль удалось вытянуть из глубокой ямы с помощью крана.

Вместе с тем, в КГГА ранее заявили, что "Киевавтодор" намерен отказаться от проведения ямочного ремонта и теперь будет производиться средний или капитальный ремонт дорог. Чиновники заявляли, что за последние 2 года в Киеве отремонтировали около 500 км дорог. В этом году план – 300 км.
Киев, ремонт, вокзал, КГГА, асфальт, ямы, провал, прорыв, экскурсии, автомобили, ремонт дорог, работники, капитальный ремонт
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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