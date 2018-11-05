Киев постепенно откажется от ямочного ремонта дорог – КГГА

Киев откажется от ямочного ремонта, в основном на дорогах и улицах города проводят капитальные ремонты. Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.

Чиновник отметил, что за последние 2 года в Киеве отремонтировали около 500 км дорог. В этом году план – 300 км.

"В рамках капремонта заменяется асфальтобетонное покрытие, освещение, строятся тротуары, в частности ФЭМ, появляются элементы благоустройства", – рассказал Давтян.

С 1 января 2018 года в Украине начал работу Государственный дорожный фонд, 60% средств которого направят на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования государственного значения, еще 35% – на дороги местного значения и 5% – на финансирование безопасности дорожного движения.

Напомним, в Киеве дорожники уже ждут снегопадов. Они закупили технику и "обули" зимнюю резину, убирать снег в Киеве будут 424 единицы спецтехники.

Кроме того, ранее "Киевавтодор" показал карту с отремонтированными дорогами столицы. У всех дорог с капремонтом есть гарантия на 5 лет, хотя обычно они служат 8-10 лет.