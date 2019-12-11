Опасный "Радикал": чем грозит киевлянам соседство с разбросанной ртутью

Фото: mpe.kmu.gov.ua

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Столичная власть вплотную занялась проблемой очистки от опасной ртути завода "Радикал". По данным КГГА, объем отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории "Радикала", составляет примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщенные ртутью. Сайт "Сегодня" выяснял, насколько опасно проживать поблизости с закрытым еще в 1996 году предприятием.

Напомним, в октябре Киеврада приняла решение о выделении средств в размере 4,3 миллиона гривен на разработку проекта демеркуризации промышленной площадки "Радикала" на 2019-2020 годы.

По словам Романа Ткачука, начальника управления по вопросам гражданской защиты КГГА, завод "Радикал" – это один из последних "гнилых зубов", которые есть в Киеве, и от которого город нужно избавлять. В 2012- 2013 годах с завода "Радикал" уже вывозили зараженную землю. Тогда с территории забрали около 93-х тонн хлорсодержащих токсичных отходов.

"Мы системно очищаем город от опасных предприятий. В том числе продолжается работа по очистке территории, где ранее располагались цеха завода "Радикал". Сегодня большая часть территории очищена и там работает больше 40 субъектов предпринимательской деятельности. В этой части завода вполне безопасно находиться. Опасней всего на территории цеха электролиза, где когда-то производилась каустическая сода и в производстве использовалась ртуть. Ее остатки есть и в строительных конструкциях, и в грунте", – поясняет Роман Ткачук.

По его словам, жилые дома и торговый центр находятся на безопасном расстоянии от цеха.

"Опасность есть, только если ходить по территории цеха. Ртуть можно вынести с собой на обуви и занести, например, в свой дом или офис. Поэтому людям следует помнить, что заходить на территории цеха – запрещено и опасно. Санэпидстанция регулярно проводит замеры на территории предприятий, которые находятся рядом – все под контролем. Сейчас территория вокруг опасного цеха ограждена, попасть на нее можно только через ворота", – добавляет Роман Ткачук.

В тоже время, по данным Министерства энергетики и защиты природной среды, опасная территория не ограждена и к ней открыт свободный доступ.

По сообщению пресс-службы министерства, на территории предприятия проводились измерения испарений ртути.

"Зафиксирован показатель превышения нормы от 4 до 16 раз на разных участках. Летом этот показатель достигает до 40 раз", – сообщает сайт министерства.

Фото: mpe.kmu.gov.ua

В Госпродпотребслубе Киева уверяют, что забор вокруг опасного цеха отсутствовал в прошлом году. Сейчас же территория обнесена забором и охраняется.

"Вредные испарения ртути есть только на территории цеха электролиза – это площадка приблизительно сто на сто метров. Он огорожен и находится под охраной. Каждый год там проводятся измерения почвы и каждый месяц вредных испарений. Превышения вредных веществ в почве действительно есть. Они превышают норму в пять раз, а в некоторых местах и в 100 раз. Там даже есть открытая ртуть. Наличие вредных испарений превышали норму в 5-10 раз. Измерения проводились в этом месяце сотрудниками Киевского лабораторного центра МОЗ Украины", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Что же касается остальной территории завода "Радикал", которая находится в санитарной зоне, то там никаких испарений нет.

"В остальной части завода воздух соответствует стандартам", – заверяют в Госпродпотребслужбе Киева.

По словам Олега Рубана, ртуть и ее испарения очень опасны для человека.

"Может быть острое отравление. Также может быть хроническое отравление парами ртути. В первую очередь страдает нервная система и все системы репродуктивного развития человека. Нахождение на территории цеха очень опасно, вплоть до летального исхода. Заходить на территорию цеха – категорически запрещено. Разрешается только в специальных костюмах и обуви", – добавляет Олег Рубан.

В КГГА заверяют, что будут искать подрядчика, который возьмется за очистку территории.

"Ранее отходы с ртутью вывозились на территорию завода в Горловке. Сейчас это временно оккупированная территория. На сегодняшний день в Украине нет предприятия, которое бы занималось утилизацией ртутных отходов. Скорее всего, будем искать европейских партнеров, которые смогут забрать ртуть на утилизацию", – добавляют в мэрии.

Напомним, завод "Радикал" было введен в эксплуатацию в 1951 году. Он был монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений. В июле 1996 года предприятие остановили, но с нарушением вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не были вывезены с предприятия, что создало сложную экологическую ситуацию и угрозу здоровью жителям города Киева.

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Напомним, в Киеве задержали четырех человек при попытке продать два литра "красной ртути" за четверть миллиона евро.

Также мы писали, что в Киеве на ул. Лукьяновская, 7, в отверстии для сбора ламп работники КП "Киевкоммунсервис" обнаружили пакет, содержащий ртуть из битого термометра.

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