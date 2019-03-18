В Киеве поймали торговцев, продавших опасный химикат за 246 тысяч евро

Злоумышленников задержали в банке при передаче "товара"

Фото: Прокуратура Киева.

В Киеве поймали торговцев, продавших опасный химикат за 246 тысяч евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fde/8c7/5c8fde8c76be5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fde/8c7/5c8fde8c76be5.jpg 2019-03-18T20:09:16+02:00 Происшествия Злоумышленников задержали в банке при передаче «товара»

В Киеве задержали четырех человек при попытке продать 2 литра "красной ртути" за четверть миллиона евро, сообщает прокуратура столицы.

Так, в ходе следствия правоохранители задокументирован факт передачи за денежное вознаграждение опасного химиката по цене 246 тыс. евро. Злоумышленников задержали во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков.

В настоящее время проводятся следственные действия. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Фото: Прокуратура Киева

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Одесской области на границе с Молдовой пограничники задержали двоих мужчин, которые пытались незаконно переместить через границу 12 кг ртути.

Кроме того, в Черкассах на территории КП "Черкассыгазстрой" произошла масштабная утечка ртути.

Тем временем, в Харькове планируют построить цех по переработке опасных ртутных отходов. Подробности смотрите в видео.

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