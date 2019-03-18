Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве поймали торговцев, продавших опасный химикат за 246 тысяч евро

Сегодня, 20:09

Злоумышленников задержали в банке при передаче "товара"

Фото: Прокуратура Киева
Фото: Прокуратура Киева.
В Киеве поймали торговцев, продавших опасный химикат за 246 тысяч евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fde/8c7/5c8fde8c76be5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fde/8c7/5c8fde8c76be5.jpg Происшествия Злоумышленников задержали в банке при передаче «товара»

В Киеве задержали четырех человек при попытке продать 2 литра "красной ртути" за четверть миллиона евро, сообщает прокуратура столицы.

Так, в ходе следствия правоохранители задокументирован факт передачи за денежное вознаграждение опасного химиката по цене 246 тыс. евро. Злоумышленников задержали во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков.

В настоящее время проводятся следственные действия. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Фото: Прокуратура Киева

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Одесской области на границе с Молдовой пограничники задержали двоих мужчин, которые пытались незаконно переместить через границу 12 кг ртути.

Кроме того, в Черкассах на территории КП "Черкассыгазстрой" произошла масштабная утечка ртути.

Тем временем, в Харькове планируют построить цех по переработке опасных ртутных отходов. Подробности смотрите в видео.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, прокуратура, ртуть, задержали

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве поймали торговцев, продавших опасный химикат за 246 тысяч евро". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать, если разбили градусник: советы экспертов

15 января, 15:00

Если термометр разбился дома, ситуация особенно угрожающая

В Украине хотят запретить лампы и градусники со ртутью

5 августа 2018, 05:40

Минприроды представили на общественное обсуждение законопроект

В харьковском метро пассажир разлил ртуть

4 июля 2018, 12:43

Мужчина уронил колбу с опасным веществом на пол

Житель Кропивницкого нашел на своем балконе килограмм разлитой ртути

7 июня 2018, 17:37

Вызванные убрать ртуть спасатели не стали трогать опасный металл

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Умер бывший муж Лолиты

«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой

Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео

Российская певица Юлия Началова умерла от остановки сердца

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Исследование: тепло внутри графита начинает вести себя как звук

Украинский монстр массы вызвал на бой русского ММА-бойца

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

«Ногу ампутировать»: страшные подробности о состоянии Началовой

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день