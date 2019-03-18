В Киеве поймали торговцев, продавших опасный химикат за 246 тысяч евро
Злоумышленников задержали в банке при передаче "товара"
В Киеве задержали четырех человек при попытке продать 2 литра "красной ртути" за четверть миллиона евро, сообщает прокуратура столицы.
Так, в ходе следствия правоохранители задокументирован факт передачи за денежное вознаграждение опасного химиката по цене 246 тыс. евро. Злоумышленников задержали во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков.
В настоящее время проводятся следственные действия. Изъятое вещество направлено на экспертизу.
Фото: Прокуратура Киева
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Одесской области на границе с Молдовой пограничники задержали двоих мужчин, которые пытались незаконно переместить через границу 12 кг ртути.
Кроме того, в Черкассах на территории КП "Черкассыгазстрой" произошла масштабная утечка ртути.
Тем временем, в Харькове планируют построить цех по переработке опасных ртутных отходов. Подробности смотрите в видео.
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