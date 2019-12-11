Операция "Спасти лося!" в Киеве снова сорвалась – он удрал

В Киевском зоопарке сайту «Сегодня» рассказали, что снова выезжали на поимку животного

Скриншот с видео

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Защитники животных продолжают попытки спасти лося, который блуждает в районе Корчеватого и заходит в частный сектор, где живут люди. В Киевском зоопарке сайту "Сегодня" рассказали, что снова выезжали на поимку животного.

Как мы уже сообщали, сохатый боится переходить оживленное Столичное шоссе и эта попытка может закончиться для него трагически или он создаст на трассе ДТП.

На место выезжали трое сотрудников зоопарка. Их задача была подобраться к животному на расстояние 20 метров, чтобы выстрелить из духовой трубки шприцем со снотворным. Животное будет спать 20 минут. За это короткое время его нужно погрузить на машину, перевезти через Столичное шоссе, выгрузить, вколоть антидот и выпустить на свободу.

"Лось опять удрал. Наши сотрудники выехали на место. Обошли огромную территорию, потратили полтора часа времени, но лось успешно скрылся. Он постоянно перемещается, видимо очень испуганный. Лоси очень осторожные животные, у этого видимо есть надежное укрытие в районе Корчеватого. Из него он пробирается к садам, где остались на деревьях яблоки, наедается и опять уходит", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

В этом районе у лося много еды. И немного собак, которые могут его сильно напугать, поэтому животное иногда делает вылазки в глубь частного сектора.

"Мы считаем, что лось вскоре покинет территорию, где его видят люди. Как только пойдет снег, он уйдет оттуда. Остается надеяться, что он сумеет успешно перейти Столичное шоссе и не навредит себе и людям", – добавляют в зоопарке.

Подробнее о разгуливающем в столице лосе смотрите в сюжете:

Нагадаємо, раніше у Києві на проспекті Комарова у Солом'янському районі виявили викинуту живу козу. При цьому жителі столиці припустили, що козу, можливо, вкрали, а потім викинули, іронізуючи, що раз люди "кіз викидати стали, значить так добре живуть".

Також чоловік із козою на руках викликав переполох у метро французької столиці. Машиністу довелося зупинити потяг на першій лінії метро Парижа, а причиною цього став чоловік з козою на руках, який відмовився виходити з вагона. Коли у пасажирів не вийшло змусити його покинути потяг, вони викликали поліцію.

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