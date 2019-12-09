Киевляне заметили разгуливающего по улицам лося

В киевской Службе спасения животных уточнили, что лось попал в город еще маленьким

Скриншот с видео

Жители Голосеевского района столицы на минувших выходных обратили внимание на лося, разгуливающего по улицам. Как сообщают пользователи паблика "Соседи. Голосеево" в Facebook, животное заметили около проспекта Науки.

"На спуске с проспекта Науки видела здоровенного живого лося!!! Вначале думала, кто так рано в таком месте лошадь выгуливает, а когда присмотрелась, была просто в шоке. Стоял возле дорожного знака возле частного сектора по левую строну, если ехать вниз", - написала в паблике Ольга Мартынова.

В киевской Службе спасения животных уточнили, что на территории города действительно находится лось.

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"Лось забрел в город еще лосенком, его регулярно видят в разных местах. Спасатели, сотрудники зоопарка и добровольцы из группы dtp.kiev.ua уже неоднократно пытались отловить животное, чтобы отвезти в лес. Но следует заметить, что лось находится на территории частных секторов и небольших участков леса и холмов, а сборы людей для его отлова длятся минимум 2 часа. При первом выезде его даже не заметили, а при втором – он мелькнул в кустах на огромном расстоянии", - говорится в сообщении спасателей.

В Службе отметили, что свидетели часто видят, как он выходит на дорогу и спокойно стоит там, но теряют время и звонят в полицию, ГСЧС или звонят в Службу спасениям животных с информацией, что час назад лось стоял на дороге.

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"При обнаружении лося, пожалуйста, не пугайте его. Спокойно наблюдая за животным, перезвоните на телефоны 093-986-22-62, 098-844-79-37. Пожалуйста, найдите время пронаблюдать за ним до нашего прибытия", – резюмировали в Kyiv Animal Rescue Group.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

Также мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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