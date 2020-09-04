Отказ от тестирования частных лиц: в лабораторном центре Киева назвали причины и сроки

В Киевском городском лабораторном центре Минздрава где решили прекратить платное тестирование на COVID-19 для частных лиц, объяснили причины такого шага.

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Как заявили сайту "Сегодня" в самом Центре, решение было принято из-за большого наплыва желающих пройти исследование.

"Мы прекращаем делать исследования именно на платной основе, чтобы избежать всяческих манипуляций, что кто-то на ком-то зарабатывает", - объяснил Сергей Чумак, исполняющий обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава.

По его словам, чаще всего в центр обращались люди, которые хотят отправиться на отдых, или, вернувшись из отпуска, поскорее выйти с самоизоляции.

"Раньше они имели возможность пройти у нас тестирование на платной основе. Эта услуга стоила в нашем центре 1040 гривен. Теперь мы отказались проводить тестирование людям, которые не требуют этого в первую очередь", - заявил Чумак.

Он добавил, что в последнее время резко увеличилось количество материалов, которые поступают в Центр из медицинских учреждений столицы.

"Ежедневно к нам привозят от 1000 до 1200 образцов на исследование. Вчера, например, было 1300 образцов. Лаборатория загружена по максимуму", - сказал медик.

Чумак заверил, что возобновить платные исследования на коронавирус в Центре смогут после улучшения ситуации с эпидемией в столице.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине выросли масштабы распространения инфекции: 3 сентября было зафиксировано 2 723 новых случая коронавируса. Больше всего положительных тестов оказалось у жителей Харьковской области (371), Киева (319) и Одесской области (225).

Также "Сегодня" пообщались с руководителем программ Всемирной организации здравоохранения по вопросам чрезвычайных ситуаций, который рассказал, когда можно ожидать появления в стране вакцины от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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