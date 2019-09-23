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Откуда в Чернобыль едут туристы: ТОП-5 стран

23 сентября, 14:31

Почти 80% гостей зоны отчуждения – иностранцы

Интерес. Только в прошлом году в Зону приехало больше 70 тысяч туристов со всего мира

Интерес. Только в прошлом году в Зону приехало больше 70 тысяч туристов со всего мира / Фото: AFP

Чернобыльскую зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжают из-за границы – 59 698 человек, еще 14 973 – из Украины. По данным ЦОТИЗ, общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль – 130. Бывают гости и из очень далеких государств, среди них – Сингапур, Чили, Мексика и Япония.

Среди иностранных посетителей больше всего в Чернобыль едут из Великобритании – 10381 человек. На втором месте – поляки – 6544, на третьем – немцы – 5399, четвертом – американцы – 4143 и на пятом чехи – 2829.

"Чернобыль – тема, которая интересует весь мир. Люди хотят воочию увидеть место, где произошла одна из крупнейших трагедий последнего времени. С одной стороны, такая привлекательность дает определенные преимущества – дополнительные поступления в бюджет. Но с другой – требуется дополнительного развивать инфраструктуру, которая сделает комфортным и безопасным пребывание туристов в зоне отчуждения", – объясняет помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник.

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Напомним, в этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Президент Владимир Зеленский даже дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев.

Чтобы попасть в зону отчуждения, нужно своевременно оформить разрешение на пребывание. Для этого нужно подать заявку в электронной форме через систему "Электронный билет".

Ранее мы уже рассказывали, что только за 2018 год в зоне отчуждения побывало 72 тыс. туристов, а в 2019 году их количество на 20% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук.

Такой туристический бум обусловлен не чем иным, как выходом сериала "Чернобыль" на американском канале НВО, который признали лучшим мини-сериалом в США.

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Источник: Сегодня

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