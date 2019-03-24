Памятник погибшим на Донбассе бойцам открыли в Переяслав-Хмельницком

В церемонии открытия памятника приняла участие супруга президента Украины Петра Порошенко Марина.

Памятник погибшим на Донбассе бойцам открыли в Переяслав-Хмельницком 2019-03-24T10:06:01+02:00 Другие новости В церемонии открытия памятника приняла участие супруга президента Украины Петра Порошенко Марина.

В субботу, 23 марта, площадь в центре Переяслав-Хмельницкого заполонили люди. Здесь и те, кто служит, и те – кто уже спрятал оружие. Родственники погибших воинов пытаются заглушить боль утраты, но она с годами не проходит.

У Василия Гриценко война унесла брата Романа. Погиб в Луганской области, в Счастье.Теперь для его детей – семилетнего Максима и пятнадцатилетней Алины – дядя – наибольшая поддержка. А еще – в честь брата-героя он назвал своего сына.

Признается – жить без родного человека трудно всем – больше всего страдает мама: как только не стало их Романа, перенесла инсульт. А потом еще один.

Он, будто устав после боя, сел на ящике боеприпасов, снял шлем и задумался в момент затишья, уставшая улыбка на лице, а руки обнимают автомат – таким в центре Переяслав-Хмельницкого теперь всегда будут видеть солдата Александра Чабаненко. На фронт ушел добровольцем. Погиб в 29 лет – в мае 2015-го, неподалеку Артемовска, Донецкой области. Служил в тридцатой отдельной механизированной бригаде. В мирной жизни был строителем. Увековечить в монументе именно его-решили бывшие воины, потому что у Александра Чабаненко не осталось никого из близких – мама и сестра умерли, когда служил, а жениться и родить детей – не успел.

Алексей Химич, который служил разведчиком, показывает медали и утверждает – для него сегодня значимый день.

"Для воспитания детей, чтобы они знали своих героев, вдохновлялись патриотизмом людей, которые защищают, будут защищать страну", – делится мужчина.

Танкист Сергей Гришко, – который вместе с побратимами уцелел под вражеским обстрелом в Изварино Луганской, говорит – важно, чтобы со временем люди не забыли о том, что происходило на украинской земле.

"Люди помнят, знают, но с установлением данного памятника смогут сюда прийти, посмотреть, почитать, знать своих героев переяславской земли, погибших за независимость Украины. Для нас это очень важно", – говорит он.

"Мы помним каждого героя, погибшего за Украину и никогда не простим тем, кто виноват в этом. Думаю, что этот памятный знак является символом несокрушимости духа украинцев в войне с российским агрессором", – отметила супруга президента Украины Марина Порошенко.

Ранее в Киеве вандалы облили красной краской памятник воинам АТО.

Также в скором будущем на территории Харькова появятся три новых памятника, среди которых – памятный знак в честь защитников Украины, погибшим в ходе войны в Донбассе.

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