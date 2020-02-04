"Пауэрлифтер" с рельсой на дороге: киевлян удивило необычное видео

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На улице Пражской (Днепровский район Киева) водители заметили мужчину, который при помощи тележки вез длинную рельсу, причем тащил ее посредине улицы, по трамвайным путям. Часть рельсы то и дело попадала на проезжую часть, где едут автомобили. Соответствующее видео опубликовали в группе "ДВРЗ".

Пользователи социальных сетей предполагают, что мужчина украл часть рельсы и вез ее сдавать в пункт приема металлолома.

"Может он из команды пауэрлифтеров? Тренируется...", – шутит пользователь Александр Деркач.

Люди предполагают, что вес металла, который вез мужчина – как минимум тонна, и "извозчик" неплохо заработает на сдаче металла.

"Мощный штрих, там веса, наверное, под тонну", – написал пользователь Facebook Иван Шечков.

Судя по всему, автор видео снял его шесть дней назад и только сейчас выложил в группе. Тем временем, в патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что им не поступал вызов с улицы Пражской – ни о нарушении ПДД, ни о факте воровства металла.

"Пока не понятно, как поступил автор видео – вызывал ли он полицию или нет. Если граждане видят явное правонарушение, которое происходит на проезжей части или в их дворе, они должны сообщить об этом в полицию. И это не будет считаться ложным сообщением. Мы выедем на место и проверил откуда мужчина везет металл и для чего. В данном случае человек с тележкой и грузом реально создавал неудобства для других участников дорожного движения", – пояснили нам в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Ранее в столичной подземке заметили пассажира, который прямо в вагоне намылил себе голову шампунем. Молодой мужчина сидел на диване среди других пассажиров и был одет в майку белого цвета и по пояс закутался в полотенце.

Мужчина нарушил правила поведения в метро, но пока неизвестно, понес ли он за это наказание. Скорее всего, видео было снято специально.

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