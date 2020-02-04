Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

"Пауэрлифтер" с рельсой на дороге: киевлян удивило необычное видео

4 февраля, 14:36

Александр Марущак

Местный житель тащил на тележке огромную рельсу

Реклама

На улице Пражской (Днепровский район Киева) водители заметили мужчину, который при помощи тележки вез длинную рельсу, причем тащил ее посредине улицы, по трамвайным путям. Часть рельсы то и дело попадала на проезжую часть, где едут автомобили. Соответствующее видео опубликовали в группе "ДВРЗ".

Пользователи социальных сетей предполагают, что мужчина украл часть рельсы и вез ее сдавать в пункт приема металлолома.

"Может он из команды пауэрлифтеров? Тренируется...", – шутит пользователь Александр Деркач.

Люди предполагают, что вес металла, который вез мужчина – как минимум тонна, и "извозчик" неплохо заработает на сдаче металла.

"Мощный штрих, там веса, наверное, под тонну", – написал пользователь Facebook Иван Шечков.

Судя по всему, автор видео снял его шесть дней назад и только сейчас выложил в группе. Тем временем, в патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что им не поступал вызов с улицы Пражской – ни о нарушении ПДД, ни о факте воровства металла.

"Пока не понятно, как поступил автор видео – вызывал ли он полицию или нет. Если граждане видят явное правонарушение, которое происходит на проезжей части или в их дворе, они должны сообщить об этом в полицию. И это не будет считаться ложным сообщением. Мы выедем на место и проверил откуда мужчина везет металл и для чего. В данном случае человек с тележкой и грузом реально создавал неудобства для других участников дорожного движения", – пояснили нам в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Ранее в столичной подземке заметили пассажира, который прямо в вагоне намылил себе голову шампунем. Молодой мужчина сидел на диване среди других пассажиров и был одет в майку белого цвета и по пояс закутался в полотенце.
Мужчина нарушил правила поведения в метро, но пока неизвестно, понес ли он за это наказание. Скорее всего, видео было снято специально.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев видео дврз рельсы правонарушение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
В
В "Борисполе" рассказали, что будут делать, если на борту из Китая найдут коронавирусДругие новости
В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд февраля
В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд февраляДругие новости
"Бегут, будто кабана съели": в Киеве полицейские рассмешили погоней за мужчиной (видео)Другие новости
"Трактора шайтанамана!": киевляне заметили необычную технику с ковромДругие новости
Годовщина боя под Крутами: как в Киеве почтили память погибших героев (фото)
Годовщина боя под Крутами: как в Киеве почтили память погибших героев (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...