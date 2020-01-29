Курьез в метро Киева: парень с шампунем взорвал соцсети

В подземке рассказали, что молодой человек ничего не нарушил

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В столичной подземке заметили пассажира, который прямо в вагоне намылил себе голову шампунем. Молодой мужчина сидел на диване среди других пассажиров и был одет в майку белого цвета и по пояс закутался в полотенце.

Мужчина нарушил правила поведения в метро, но пока неизвестно, понес ли он за это наказание. Скорей всего видео было снято специально.

Пользователи социальных сетей предполагают, что мужчина пытался спровоцировать реакцию на свои действия у других пассажиров, но все они спокойно смотрят на его принятие душа. Люди при этом одеты по погоде, в отличие от человека, который решил принять душ в метро.

В столичном метрополитене прокомментировали поведение пассажира, который намылил в вагоне голову шампунем. В подземке говорят, что в вагонах метрополитена происходят разные случаи, в том числе смешные. И не только в киевской подземке. В интернете можно посмотреть массу смешных видео из вагонов метро Лондона, Парижа, Нью-Йорка. Люди в вагонах наносят макияж, едят бутерброды, танцуют, поют. И по-разному проявляют свои эмоции.

"Если то, что делал в вагоне молодой человек, мешает пассажирам, которые едут рядом, то они могут воспользоваться переговорным устройством пассажир-машинист, которое есть в каждом вагоне. В данном случае, я не вижу повода извещать об этом машиниста. Человек вел себя спокойно, никому не мешал, рядом с ним были свободные места. Парень из определенной, своей категории и у него возникла такая потребность — намылить голову шампунем. Лично я не вижу в этом поступке административного или какого-то другого нарушения. Человек просто хотел привлечь к себе внимание и это у него получилось", – пояснила сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

В подземке пока не установили, на какой из линий метро, парень мылил себе голову. Но в тоже время, отмечают, что в вагонах метрополитена происходят случаи агрессии, злости, на что нужно обращать внимание и немедленно сообщать об этом машинисту.

"Не так давно в вагоне метро, кто-то из пассажиров оскорбил ребенка, который ехал рядом и просто читал книгу. Если вы видите такую агрессию или неадекватное поведение пассажиров, то нужно немедленно сообщить о происходящем в вагоне машинисту. Метро — это общественный транспорт. В киевском метро ездит 1, 5 миллиона людей. Все они абсолютно разные по характерам, поведению и эмоциям. Нужно с пониманием относиться друг к другу", – добавляет Наталья Макогон.

Напомним, на станции метро "Позняки" в Киеве корреспонденты "Сегодня" заметили на выходе разбитые двери. Большую трещину в трех местах "сшили" металлическими стяжками. В таком виде двери находились несколько дней и их никто не менял. Мы обратились в Киевский метрополитен, чтобы узнать, кто должен ремонтировать двери, ведь в таком состоянии их оставлять небезопасно: стекло может упасть и ранить пассажиров.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, какие тайны скрывает столичная подземка.

Также сообщалось, что в столичном метро установят новые турникеты за 100 млн гривен.

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