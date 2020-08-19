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Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)

19 августа, 11:33

Наталья Руда Наталья Руда

Автотранспортную переправу через Днепр Киевсовет переименовал еще в начале 2018 года

На Северном мосту в Киеве, который до февраля 2018 года назывался Московским, наконец-то начали менять табличку с названием.

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Об этом сообщается в столичных автомобильных пабликах.

Так, в социальных сетях опубликовали фотографии с моста, на которых видно, как коммунальщики обустраивают новую табличку на переправе, которую Киевсовет переименовал более двух лет назад.

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Напомним, в июле 2016 года Киевсовет переименовала Московский проспект, который соединяет в столице Северный мост и улицу Кирилловскую, на проспект Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН). А в июне 2017 года столичные депутаты проголосовали за переименование проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича – в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА). 25 июня 2019 года Окружной админсуд оба решения отменил, что вызвало немало споров и скандалов.

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Позднее в скандальном суде объяснили, почему отменили переименование проспектов в Киеве.

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Киев московский мост Северный мост

Источник: Сегодня

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