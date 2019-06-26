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В суде пояснили, почему отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

26 июня, 14:28

Считают, что для новых названий было мало оснований

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Окружном административном суде Киева разъяснили свое решение по делу о переименовании проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича, а Московского проспекта на проспект Степана Бандеры, рассмотрение которого длилось с августа 2016 года.

"В частности, суд удовлетворил частично иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистское правозащитная лига" к Киевскому городскому совету и признал противоправным и отменил соответствующие переименования. Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений", – сообщают в суде.

Также отмечают, что при рассмотрении указанного дела принято во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования. Мол, Киеврада не учла их во время принятия решения по изменению названия проспектов.

Напомним, в КГГА уже заявили, что на решение будет подана апелляция, а Киеврада повторно примет решение о переименовании.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.


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Тег Киев, суд, переименование

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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